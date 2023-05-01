新竹市商圈熱點試辦「機車收費格」 紓解臨停需求

新竹市區有多處商業熱區機車停車位供不應求，取餐、送貨機車常有短時間暫停的需求，卻出現找不到車位的窘境。為維護用路人行車安全，減少違規暫停或並排停車，新竹市府今宣布，即日起在新竹車站前、清大夜市等商圈熱點，試辦小區域機車停車收費，每處約5至10格停車格實施每小時收費10元措施，藉此提高停車周轉率，讓有臨停需求的民眾都有機會可停車。

交通處表示，新竹車站前雖有晶品城地下停車場約1200個機車停車格，但取餐、送貨機車多屬短暫停留，進入停車場再步行至目的地，取完再回停車場送餐或送貨，不符實際需求；然而清大商圈雖有劃設路邊機車停車格，但因停車需求甚高，且停車時間長、周轉率低，導致有臨停需求的民眾，找不到停車位。

因此，新竹市府即日起於商圈熱點以小區域試辦機車計時收費，解決路邊久占停車位問題，提升周轉率，亦使有需求之民眾隨時都有空的車格停車，避免機車違停影響交通安全，若試辦成效良好，未來將擴大推行。

交通處表示，試辦地點包括大同路7號旁6格機車停車位、建功路35至37號前10格機車停車位、建新路17號前10格機車停車位、建功一路35號前7格機車停車位，合計試辦33格機車停車格收費，收費時段為周一至周日上午8點至晚間10時，收費費率為每小時10元。