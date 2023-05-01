桃園找頭路毋免驚 就服處5月辦徵才提供1.3萬個職缺

疫情解封，各行各業面臨缺工，目前桃園市的求供倍數約在2左右，也就是每個人會有2個以上的工作機會，市府就業職訓服務處5月將舉辦5場徵才活動，共計超過1.3萬個職缺，薪資最高可達10萬元，設籍本市未滿30歲的青年，做滿半年，市府還加碼2.1萬元。

就業服務處表示，此次徵才包含台積電、日月光半導體、景碩科技、中華汽車、光泉牧場、寶雅國際、全家便利商店、萊爾富、家樂福、小北百貨、美廉社、麥當勞、摩斯漢堡、福容大飯店、昇恒昌、忠正保全、信東生技、全聯等知名企業都會參與。

就業服務處指出，工作類型包含工程師、技術員、品保人員、保全員、儲備幹部、門市人員、櫃檯接待員、收銀人員、計時人員、餐廳主管、會計、飯店工務人員、美容師、泳池救生員、廚師助理、駕駛員、照顧服務員、工讀生等職缺，其中日月光製程工程師，薪資最高可達10萬元。

就業服務處說，為了提升青年的就業穩定性，設籍本市未滿30歲高中畢業青年，提供「青年安薪就業讚」方案，受僱滿6個月最高可再領2.1萬元。另對於年滿50歲的中高齡勞動力，若媒合受雇超過90日，也會提供1萬元的獎勵金。

5場次徵才活動資訊如下：

1. 5月5日，平鎮婦幼館 (平鎮區廣達里廣成街10號)，下午1點半至3點半，18家廠商，500個職缺。

2. 5月11日校園聯合場，健行科技大學(中壢區健行路229號體育館)，上午10點至下午2點，90家廠商，9000個職缺。

3. 5月12日觀光旅宿/青銀亮點場，陽明公園市民活動中心(桃園區介壽路199號)，上午9點至下午1點，36家廠商，1600個職缺。

4. 5月19日陽明公園市民活動中心(桃園市桃園區介壽路199號)，下午1點半至3點半，25家廠商，1200個職缺。

5. 5月24日大智市民活動中心(八德區福國北街221號)，下午1點半至3點半，16家廠商，800個職缺。