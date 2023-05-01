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竹縣獲中央補助3.3億 國中小老舊校舍及廁所整建

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
東海國小專科工程模擬圖。圖／縣府提供
東海國小專科工程模擬圖。圖／縣府提供

為改善新竹縣國中、小老舊校舍，新竹縣政府積極向中央爭取老舊校舍拆建及老舊廁所整修計畫經費，於今年3月起陸續獲得教育部補助共計約3.3億元，其中，尖石鄉嘉興國小義興分校及竹北市東海國小將拆建老舊校舍，將於今年起遴選建築師規劃設計及後續工程招標。

新竹縣長楊文科表示，非常感謝中央對地方的教育資源挹注，同心協力改善校園環境，在過去幾年已陸續完成多所學校老舊校舍拆除重建工程，目前仍有尖石國中、中山國小、東海國小、湖口國小、寶山國小等5校還在進行改善工程，也要求教育局督請各校務必於預定進度時間內順利完成拆建工程。

縣府教育局長楊郡慈表示，教育局每個月皆會針對各校工程進行進度列管，掌握各校工程進行情形，目前該5校也都在預定進度中，將陸續於今年完工啟用；對於今年獲得補助老舊校舍拆建及老舊廁所整修的幾所學校，教育局也會積極協助各校盡速完成，請家長放心。

另外，老舊廁所改建獲教育部補助工程費的學校，則包含北埔國中、仁愛國中、光明國小、博愛國中以及新豐國小等5校，該5校已於109年獲教育部核定規劃設計經費，並已完成規劃設計作業，目前發包工程中，預計於今年底完成，完工後將提供學生更優質的學習環境。

尖石國中校舍模擬圖。圖／縣府提供
尖石國中校舍模擬圖。圖／縣府提供

教育局 新竹

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