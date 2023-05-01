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世客博8月見 桃推十大必玩遊程

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園市府主辦世界客家博覽會，今年暑假即將登場，市府觀旅局推出「世客博遊桃園全攻略」網站，精選10款必玩遊程。圖為永安漁港。圖／桃園市觀旅局提供
桃園市府主辦世界客家博覽會，今年暑假即將登場，市府觀旅局推出「世客博遊桃園全攻略」網站，精選10款必玩遊程。圖為永安漁港。圖／桃園市觀旅局提供

「2023世界客家博覽會」今年8月11日至10月15日在桃園登場，藍綠議員日前質疑，斥資15億元只預估300萬人次造訪，成效比2016年桃園台灣燈會5億引進2千萬人次還差；客家局長林昭賢昨表示，已透過多元管道辦理海外宣傳，除社群媒體、大眾運輸站點刊登廣告，也透過旅遊入境協會至日、韓、馬來西亞等國辦理旅遊宣傳。

桃園今年與客家事務委員會共同舉辦世客博，因應今夏旅遊熱潮即將到來，桃園市觀旅局昨也推出「世客博遊桃園全攻略」網站，精選10款必去客家遊程，希望吸引民眾造訪。

遊程包括楊梅「富岡單車小旅行」、龍潭「回韻三洽水」等；網站也介紹古蹟林立的大溪老街和三坑老街、茶味飄香的大溪老茶廠和台灣客家茶文化館，以及位於海岸線的永安海螺文化體驗園區和新屋綠色走廊，讓旅客可以深入體驗南桃園的客家風情。

觀旅局表示，世客博展區範圍包含2大主展館、8大副展館及17個衛星展館，青埔主展區以機場捷運A17至A19站為核心，包括華泰名品城、Xpark、橫山書法藝術館等桃園熱門景點都在步行範圍內，另1895乙未保台紀念公園等副場館也鄰近中平路商圈和中壢觀光夜市，預計可吸引大量國內外旅遊人潮。

觀旅局表示，為與更多國外遊客分享客家文化，「世客博遊桃園全攻略」英日韓客語版的網站即將上線，「桃園智慧遊」APP也提供多語系導覽服務。

林昭賢表示，在吸引人潮方面，兩岸規畫以民間交流為主，持續研議透過民間團體邀請對岸相關團體來台參加；透過客委會、桃園市的姊妹市，針對海外民眾、僑胞、客家社團宣傳，接下來也會和民間客家社團合作，加強對大陸、東南亞宣傳。

桃園 機場捷運 馬來西亞

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