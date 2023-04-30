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獨／資安危機？桃市府沒做這事 議員憂「天災人禍怎辦」

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獨／資安危機？桃市府沒做這事 議員憂「天災人禍怎辦」

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市政府迄今並無建立異地備援機制，遭質疑有資安漏洞。本報資料照片
桃園市政府迄今並無建立異地備援機制，遭質疑有資安漏洞。本報資料照片

為避免無法預期的天災人禍，行政院針對公家機關異地備援距離，建議至少需保持30公里以上，以利遭受災害或駭客攻擊時能持續營運。但桃園市政府迄今並無建立異地備援機制，遭質疑有嚴重資安漏洞。對此，市府資科局表示，異地備援機制已在盤點規畫中，另各局處建置於資科局的機房資訊系統，都會定期檢測、修補漏洞。

調查局廉政大樓資安處辦公室上周晚間發生大火，引發外界對資訊安全的重視。為避免災害、駭客攻擊等事件造成重要資料損失與服務中斷，行政院國家資通安全會報2003年規定，所屬政府機關資訊部門的異地備援距離至少要30公里。

數位發展部資通安全署也公布「我國電腦機房異地備援機制參考指引」，建議主機房與異地備援機房的距離應距離30公里以上。不過桃市府目前並無建立異地備援機制，引起多位議員質疑。

「桃園升格後預算從600多億提升到1400百多億，卻完全沒建置異地備援系統，讓人很遺憾。」議員舒翠玲表示，近年公共部門、金融業、科技業被駭客入侵事件頻傳，儘管等級越高的異地備援系統，建置和維護的成本也較昂貴，但市府財政再困難，也應盡速評估異地備援機制。

議員李宗豪、彭俊豪直指市府表現「不合格」，尤其市府內部有許多個資，若遭天災人禍導致遺失，僅能依靠保存在資科局的備份系統還原，對市民權益較無保障，目前許多大企業都採用異地備援，希望市府迎頭趕上。

議員張秀菊說，異地備援是公家機關防範天災人禍和資安攻擊的重要手段，市府應加快相關建設，若有需要也可研議將備援機房設在國外。

資科局坦言，考量預算，市府現僅針對資訊系統建置異機備份與備援，目前正盤點重要核心與業務關鍵系統，規畫異地備援機制；針對各局處建置於資科局的機房資訊系統，現階段都會定期掃描弱點、檢測原始碼，若遇高風險漏洞會限期1個月內完成修補，中、低風險漏洞則在2個月內完成。

資科局提到，現有機房基礎設施已建置高可用性機制，包括骨幹資安及網路設備皆有2組，以避免單點失效造成網路中斷；當發現網路異常封包或攻擊行為時，也會立即通知網管人員採取必要措施，確保市府資訊安全。

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