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龍岡米干節火把祈福掀高潮 鄭文燦：多元包容桃園關鍵

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
龍岡米干節火把求吉慶典，雲南傳統服飾姐妹手把火把進場舞動登場。記者曾增勳／攝影
龍岡米干節火把求吉慶典，雲南傳統服飾姐妹手把火把進場舞動登場。記者曾增勳／攝影

桃園2023龍岡米干節今天晚上舉辦火把求吉慶典活動，穿著雲南傳統服飾姐妹手持火把進場舞動，行政院副院長鄭文燦、副市長蘇俊賓手持火把祈福點燃活動高潮，鄭文燦說，龍岡米干節有故事、有溫度、有美食、有魅力，是桃園的特色商圈，尤其龍岡多元包容的氣氛，正是桃園不斷往前走的關鍵。

一年一度龍岡米干節今年移回魅力金三角商圈的忠貞新村文化園區、雲南文化公園舉辦，繼上周水花慶典開幕一天2萬人潮後，這周日連假舉辦火把求吉慶典，穿著雲南特有傳統服飾姐妹，手持30支火把進場舞動，跳起傳統祭火舞，難得一見，吸引大批遊客欣賞，場面熱鬧。

鄭文燦、蘇俊賓與民代、來賓高舉火把祈福儀式，祈求照天祈福、除穢求吉，祝禱台灣風調雨順、人民幸福平安。鄭文燦表示，鄭文燦：龍岡米干節有故事、有溫度、有美食、有魅力，也是國際品牌，今年第11 年，他市長8年沒有缺席，今年火把節很特別，是疫情結束迎向光明，很好的觀光振興活動，龍岡多元文化縮影，是上一時代滇緬邊境、異域移民背著國旗離開國土，命運安排來到台灣落腳龍岡，帶來美食、文化、信仰，多元包容氣氛正是桃園不斷往前走的關鍵，歡迎各地遊客來龍岡，看看異域故事館，體驗龍岡米干、雲南美食。

蘇俊賓表示，桃園最大特色是多元文化，沒有龍岡，桃園就不是桃園，讓雲南滇緬在地的文化在桃園生根發揚，讓全桃園看見，讓全台灣看見，明天外國使節來訪，讓全世界都看見，這是桃園的驕傲，有次鄭文燦告訴他雖不同黨，重要交集是「希望桃園更好」，鄭一口答應幫忙桃園建設，他形容「我們嫁了一個女兒到行政院帶回很多禮回娘家」，希望桃園不分黨派努力建設，提高桃園光榮感，讓桃園多元文化成為桃園驕傲、成為台灣驕傲。

行政院副院長鄭文燦為龍岡米干節火把求吉慶典主持開幕。記者曾增勳／攝影
行政院副院長鄭文燦為龍岡米干節火把求吉慶典主持開幕。記者曾增勳／攝影
龍岡米干節火把求吉慶典，穿著雲南傳統服飾姐妹手持火跳祭火舞，帶動慶典高潮。記者曾增勳／攝影
龍岡米干節火把求吉慶典，穿著雲南傳統服飾姐妹手持火跳祭火舞，帶動慶典高潮。記者曾增勳／攝影
行政院副院長鄭文燦（中）、副市長蘇俊賓（中左）手持火把點燃龍岡米干節火把求吉慶典高潮。記者曾增勳／攝影
行政院副院長鄭文燦（中）、副市長蘇俊賓（中左）手持火把點燃龍岡米干節火把求吉慶典高潮。記者曾增勳／攝影

桃園 鄭文燦 蘇俊賓

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