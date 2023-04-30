龍岡米干節火把祈福掀高潮 鄭文燦：多元包容桃園關鍵

桃園2023龍岡米干節今天晚上舉辦火把求吉慶典活動，穿著雲南傳統服飾姐妹手持火把進場舞動，行政院副院長鄭文燦、副市長蘇俊賓手持火把祈福點燃活動高潮，鄭文燦說，龍岡米干節有故事、有溫度、有美食、有魅力，是桃園的特色商圈，尤其龍岡多元包容的氣氛，正是桃園不斷往前走的關鍵。

一年一度龍岡米干節今年移回魅力金三角商圈的忠貞新村文化園區、雲南文化公園舉辦，繼上周水花慶典開幕一天2萬人潮後，這周日連假舉辦火把求吉慶典，穿著雲南特有傳統服飾姐妹，手持30支火把進場舞動，跳起傳統祭火舞，難得一見，吸引大批遊客欣賞，場面熱鬧。

鄭文燦、蘇俊賓與民代、來賓高舉火把祈福儀式，祈求照天祈福、除穢求吉，祝禱台灣風調雨順、人民幸福平安。鄭文燦表示，鄭文燦：龍岡米干節有故事、有溫度、有美食、有魅力，也是國際品牌，今年第11 年，他市長8年沒有缺席，今年火把節很特別，是疫情結束迎向光明，很好的觀光振興活動，龍岡多元文化縮影，是上一時代滇緬邊境、異域移民背著國旗離開國土，命運安排來到台灣落腳龍岡，帶來美食、文化、信仰，多元包容氣氛正是桃園不斷往前走的關鍵，歡迎各地遊客來龍岡，看看異域故事館，體驗龍岡米干、雲南美食。