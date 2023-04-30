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家長快報名！萌翻竹縣 寶寶爬行GOGOGO 5月17舉辦

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
為了鼓勵家長與幼兒參與活動，新竹縣政府即將在5月17日舉辦第一場「寶寶爬行GOGOGO」活動。圖／新竹縣府提供
為了鼓勵家長與幼兒參與活動，新竹縣政府即將在5月17日舉辦第一場「寶寶爬行GOGOGO」活動。圖／新竹縣府提供

為了鼓勵家長與幼兒參與活動，新竹縣政府即將在5月17日舉辦第一場「寶寶爬行GOGOGO」活動，歡迎家長帶著孩子一起參與人生第一場賽事，新竹縣長楊文科表示，只要報名參與，人人都有獎。

楊文科表示，新竹縣的人口持續成長，且生育率、幼兒人口比例在全國名列前茅，新竹縣政府十分重視婦幼照顧，新竹縣托育資源中心提供0至6歲幼兒及照顧者一個安全舒適、歡樂溫馨的育兒活動空間，並支持親子共學共玩，促進親子關係。

「寶寶爬行GOGOGO」活動即將在5月17日上午10點，在新竹縣立第二運動場「新看臺2樓多功能室」登場，並於5月3日上午10點至5月16日上午8點30分開放報名，名額有限、額滿為止，活動對象包含年滿7個月至12個月的嬰幼兒，將分4梯次舉辦，歡迎有興趣的家長替自己孩子報名。

網路報名後活動當天請提前15分鐘報到，網路報名若在活動前5分鐘未到，活動開始前5分鐘開放給現場排隊的親子進行名額候補。

此外，新竹縣的第二處托育資源中心坐落於於「新竹縣綜合社會福利館」2樓，預計112年下半年正式營運，提供家長有關0-3歲托育服務諮詢、幼兒照顧諮詢、社區宣導、0-3歲適性活動、提供教玩具借閱用服務、設置0-6歲親職遊戲室及推動外展服務等。

社會處長陳欣怡表示，新竹縣政府努力推動多元幼兒福利政策，增加公共托育設施、托嬰中心及社區托育公共家園，提供育兒家庭整合性托育資源服務，讓每一個孩子都生活在友善育兒的環境，打造快樂社會。

相關活動資訊，有興趣民眾可電話03-6570620洽詢新竹縣托育資源中心。報名網址為https://reurl.cc/GeYb7y。

歡迎家長帶著孩子一起參與人生第一場賽事，新竹縣長楊文科表示，只要報名參與，人人都有獎。圖／新竹縣府提供
歡迎家長帶著孩子一起參與人生第一場賽事，新竹縣長楊文科表示，只要報名參與，人人都有獎。圖／新竹縣府提供

新竹 托育 親子

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