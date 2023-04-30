苗栗油桐花白色山頭浪漫見證 36對新人牽手互許終生
苗栗縣季節限定客家桐花婚禮，今天在三義鄉西湖渡假村登場，山頭白色美麗油桐花見證36對新人幸福牽手，其中，兩對姊妹各自嫁給如意郎君，他們互許終生。
客家桐花婚禮是苗栗客家庄盛事，今年邁入第18年，累計1322對，今天傳統古禮迎親，花童引領36對新人進場，他們沿著紅毯體驗「幸福祈福牆」、「敲響幸福鐘」，氛圍幸福浪漫。
苗栗縣長鍾東錦及太太陳美琦、苗栗地方法院法官王廷瑞福證下，新人宣讀誓言，完成信物交換、合沙儀式及深情擁吻，立委徐志榮、縣議員蕭詠萱、黎尚安、許櫻萍、徐筱菁、曾美露，及三義鄉長呂明忠等人到場獻上祝福。
36對新人，有兩對姊妹帶著另一半參加婚禮。其中一對來自新竹縣，姊姊何珮瑩工作關係常到西湖渡假村受訓、上課，預計今年7月也是選定西湖渡假村宴客，得知苗栗有桐花婚禮活動，並邀請妹妹何逸羚一同報名參加，留下深刻且難忘的回憶。
另一對苗栗的陳曉微邀請姊姊陳曉文參加，陳曉文表示，去年11月也與妹妹同時間登記，今年妹妹邀請下也要一起參加桐花婚禮，為結婚留下難忘回憶；陳曉微也指出，知道桐花婚禮常秒殺，很高興兩人都能入選，一起體驗別具特色的客家婚禮。
此外，新人王又陞、陳翊真兩人皆是國立台灣藝術大學校友，都對木雕有興趣，畢業後到三義從事木雕相關工作，2014年陳翊真開始參加三義木雕館舉「木雕薪傳營」，王又陞則是2015年開始加入，兩人因興趣喜好相投，在木雕薪傳營譜出愛情。
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