通霄四庄媽回鑾吃飯擔澎湃 柯文哲大開眼界

苗栗縣通霄鎮四庄媽祖有神無廟，今天回鑾中午駐駕值年竹仔林庄頭，家戶依傳統準備飯擔美味澎湃供享用，庄頭為之沸騰，特地到場體驗的台灣民眾黨主席柯文哲直呼大開眼界。

通霄鎮北勢庄、梅樹腳、圳頭、竹仔林4個庄頭（現今平元、圳頭、梅南里），百餘年前沒有媽祖，地方人士共商，到雲林縣北港鎮朝天宮請回媽祖共同信仰，4庄1年1輪，擲筊選出爐主在家供奉，早年信徒走路進香，回到庄頭已晚，居民準備食物提供進香團及信眾，後來規模越來越大。

今年輪由竹仔林值年，今天回鑾遶境，中午駐駕庄頭，家戶準備米粉、油飯、菜包、焢肉、筍乾、雞肉、滷蛋，及仙草、飲料等，飯擔綿延100多公尺，大批民眾當街享用，場面饒富古味，一些居民說，4年才輪1次，無條件提供結緣，盡心意維持傳統。