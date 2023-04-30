勞動連假憂心出遊無處去 桃園議員穿上浴衣推廣此處

桃園忠烈祠暨神社文化園區，雖然爭議不斷，但近日舉辦「鯉魚流光季」吸引許多遊客穿著「浴衣」前往體驗，民代也穿上浴衣前往園區推廣，並建議市府改善交通問題及提供浴衣租借服務。民政局表示，附近榮總停車場可供遊客停車使用，和服、浴衣租借廠商預計會在6月提供。

民政局表示，有關議員反應的事項，交通相關問題會再和交通局協調溝通，園區旁邊有榮民醫院停車場可供停車使用，也有Youbike可提供服務，民眾停好車走路到園區，只要5至10分鐘可以到達。和服、浴衣租借部分，將比照去年預計於6月份廠商會提供服務。

民政局表示，本月1號至17號爛漫春櫻活動，已吸引4.3萬人次前來觀光，鯉魚流光祭自18日起，也吸引超過1.6萬人次前來，適逢勞動節連假，不僅有市集活動、還有兒童鎧甲體驗，這次連假，特別提前增加「和菓子快閃店」進駐，希望能創造更多人潮。

王珮毓表示，桃園神社園區保存了歷史古蹟文化氛圍，已是深受民眾喜愛的觀光景點，但民眾陳情反應週邊交通不便，除了停車空間不足外，也欠缺大眾運輸規劃系統，鄰近的公車站、停車場、Youbike站點都需步行近10分鐘才能抵達桃園神社，建議市府妥善處理。