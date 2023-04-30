竹市將軍村二期工程完工仍設圍籬 市府：最遲10月營運

原「金城新村」所在的新竹市歷史建築已轉型，由竹市府斥逾2億元規畫「將軍村開放圖書資訊園區」，成為竹市規模最大的歷史建物群修復工作，目前一期工程已於2019年對外開放，二期工程12棟建築也完工，卻仍架起圍籬，讓民眾關心何時才能啟用？市府指出，二期工程工務單位已完成驗收，點交給OT廠商後規畫將裝修半年，依契約最遲10月對外營運。

文化局表示，將軍村為1958年八二三炮戰後由國民政府興建，為安頓常年駐守金門的高級軍官眷屬，至今餘60年歷史，原有89戶，隨著時空改變，面臨拆遷命運，市府致力保存僅剩15棟建築物，但眷舍風貌已非最初樣貌，盡可能保留原有屋瓦，但部分住戶早已改建為金屬屋頂，市府向文化部爭取補助，投入逾2億元修復再活化，並規畫為開放圖書資訊園區。

目前將軍村全區共15棟眷舍，市府分兩期進行修復，一期工程修繕3棟，已於2019年完工對外開放，轉型為生活學、修復學、慢食學主題場館。二期共12棟眷舍於今年三月底經市府驗收後竣工，但至今四周仍以工程圍籬圍起。

文化局指出，將軍村二期完工後，市府已於本月將12棟建物點交給促參單位厚食聚落，廠商也在4月初繳交修正版事業計畫，目前正提送審查意見。2期工程後續將由厚食聚落管理，廠商預計將裝修6個月，依契約規定最遲應在今年10月對外開放，也會引進眷村美食及文化生活體驗等內容，邀市民來感受眷村紅門內的生活百態。