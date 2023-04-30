快訊

央視空拍台灣50分鐘紀錄片 引發大陸民眾圍觀

「沒朋友」有害免疫系統 研究：友誼能幫人延年益壽

郭台銘急起直追成侯友宜威脅 改「大老闆」人設攻這族群

知名內灣螢火蟲爆發期本周才開始 內灣夜晚湧大批人潮

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
內灣東窩星海螢區在內灣國小後方的馬武督道路，路平好走，是親子賞螢的最佳地點。記者郭政芬／攝影
內灣東窩星海螢區在內灣國小後方的馬武督道路，路平好走，是親子賞螢的最佳地點。記者郭政芬／攝影

新竹縣峨眉、北埔及橫山等鄉鎮賞螢景點，橫山內灣東窩星海螢區本周末湧現人潮，由於受到乾旱的影響，爆發期原先訂4月下旬到5月中旬，爆發期延後到本周開始，昨晚就有不少螢火蟲，讓現場民眾相當興奮。協會表示，受到天氣影響，今年有延後一周，這兩天開始進入爆發期，但不確定是否如此於五月中結束，還要再觀察，鼓勵民眾近期能把握機會來賞螢。

內灣東窩星海螢區在內灣國小後方的馬武督道路，路平好走，是親子賞螢的最佳地點，內灣形象商圈發展協會日前公告進行交通管制到5月15日，每天下午5點半到8點半，管制住戶以外的車輛進入。

昨天周六晚間內灣老街湧現滿滿人潮，許多親子一起前往，前往內灣除了可搭火車，開車民眾可將車輛停在公私立停車場，逛完內灣老街後往內灣國小方向走，即可到簡易自來水站前的管制站進入，即可看到螢火蟲不斷從草叢中飛出起舞。

「哇！好多的螢火蟲啊！」內灣形象商圈發展協會表示，昨晚就有聽到民眾的回饋，有不少螢火蟲飛出來，由於今年2、3月遇到乾旱期，原先預估四月中就進入大爆發期，今年看起來有延後一周，這兩天才進入爆發期，但數量與往年相比，有減少一些，但也可能是因為剛開始，目前較難確定是否如往年到五月中旬結束，還是因此也延長一周，這都要再觀察。

協會說，今年協會也與東南旅行社合作，以深度知性賞螢為主，透過導覽老師的解說，認識在地生態文化，且訂購野薑花粽都有優惠，民眾賞螢時務必遵守「不喧嘩」、「不抓螢火蟲」及「不使用手電筒」3不原則，共同維護螢火蟲的生態。

新竹縣除了內灣東窩星海螢區，獅頭山風景區的六寮古道沿六寮溪谷而上，也是賞螢熱點。北埔鄉賞螢地點最熱門的是在北埔冷泉，各村也有賞螢祕境，歡迎民眾前來觀賞。

內灣東窩野溪螢火蟲，被評比為全台最佳賞螢區之一，主要賞螢的地點在東窩星海螢區及南坪古道，周末會有導覽解說。圖／內灣形象商圈發展協會提供
內灣東窩野溪螢火蟲，被評比為全台最佳賞螢區之一，主要賞螢的地點在東窩星海螢區及南坪古道，周末會有導覽解說。圖／內灣形象商圈發展協會提供
昨天周六晚間內灣老街湧現滿滿人潮，許多親子一起前往。記者郭政芬／攝影
昨天周六晚間內灣老街湧現滿滿人潮，許多親子一起前往。記者郭政芬／攝影
內灣賞螢地點以東窩溪螢火蟲生態園區為主，今年賞螢期為4月下旬至5月中旬。圖／內灣形象商圈發展協會提供
內灣賞螢地點以東窩溪螢火蟲生態園區為主，今年賞螢期為4月下旬至5月中旬。圖／內灣形象商圈發展協會提供

內灣 賞螢 螢火蟲

延伸閱讀

遇見基隆最美的季節！螢光閃閃、百合花、桐花秘境大公開

基隆最佳賞螢點...龍崗步道、暖暖水源地 天氣好會大爆發

好夢幻！高雄滿山螢火蟲夜空閃爍 那瑪夏水蜜桃正是初熟時

麥擱問啦！ 福壽山農場4月「沒螢火蟲」公告這原因　網驚呼：長知識了

相關新聞

世客博8月登場 桃園「全攻略」精選10大必玩遊程

「2023世界客家博覽會」今年8月11日至10月15日在桃園登場，市府預估參觀人數達300萬以上人次。因應今夏旅遊熱潮即...

知名內灣螢火蟲爆發期本周才開始 內灣夜晚湧大批人潮

新竹縣峨眉、北埔及橫山等鄉鎮賞螢景點，橫山內灣東窩星海螢區本周末湧現人潮，由於受到乾旱的影響，爆發期原先訂4月下旬到5月...

土地複丈收費標準修正 竹市5月1日界標免費送

因內政部修正「土地複丈費及建築改良物測量費收費標準」，預定自今年5月1日起開始施行。新竹市府地政處今表示，民眾申請土地鑑...

桃園南崁加油站舊址荒廢7年 5月初動工拆除後建停車場

桃園蘆竹區新南路一段台塑向高速公路局承租的加油站舊址，曾經引發百名里民抗議油槽底部滲油汙染，業者2015年關站荒廢至今，...

桃工程體檢無不法 市府否認帶風向

桃園市長張善政上任後組成公共工程體檢會，鎖定平鎮區文化公園地下停車場等3件重大公共工程。不過多名綠營議員批評，工程體檢報...

竹北6座主題公園啟用 歡笑聲不斷

新竹縣政府近年大力新建特色公園，昨天一口氣在竹北市啟用6座「小竹繪本」系列特色公園，每座主題不同，有甲蟲、蝴蝶與大王花等...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦