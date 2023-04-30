知名內灣螢火蟲爆發期本周才開始 內灣夜晚湧大批人潮
新竹縣峨眉、北埔及橫山等鄉鎮賞螢景點，橫山內灣東窩星海螢區本周末湧現人潮，由於受到乾旱的影響，爆發期原先訂4月下旬到5月中旬，爆發期延後到本周開始，昨晚就有不少螢火蟲，讓現場民眾相當興奮。協會表示，受到天氣影響，今年有延後一周，這兩天開始進入爆發期，但不確定是否如此於五月中結束，還要再觀察，鼓勵民眾近期能把握機會來賞螢。
內灣東窩星海螢區在內灣國小後方的馬武督道路，路平好走，是親子賞螢的最佳地點，內灣形象商圈發展協會日前公告進行交通管制到5月15日，每天下午5點半到8點半，管制住戶以外的車輛進入。
昨天周六晚間內灣老街湧現滿滿人潮，許多親子一起前往，前往內灣除了可搭火車，開車民眾可將車輛停在公私立停車場，逛完內灣老街後往內灣國小方向走，即可到簡易自來水站前的管制站進入，即可看到螢火蟲不斷從草叢中飛出起舞。
「哇！好多的螢火蟲啊！」內灣形象商圈發展協會表示，昨晚就有聽到民眾的回饋，有不少螢火蟲飛出來，由於今年2、3月遇到乾旱期，原先預估四月中就進入大爆發期，今年看起來有延後一周，這兩天才進入爆發期，但數量與往年相比，有減少一些，但也可能是因為剛開始，目前較難確定是否如往年到五月中旬結束，還是因此也延長一周，這都要再觀察。
協會說，今年協會也與東南旅行社合作，以深度知性賞螢為主，透過導覽老師的解說，認識在地生態文化，且訂購野薑花粽都有優惠，民眾賞螢時務必遵守「不喧嘩」、「不抓螢火蟲」及「不使用手電筒」3不原則，共同維護螢火蟲的生態。
新竹縣除了內灣東窩星海螢區，獅頭山風景區的六寮古道沿六寮溪谷而上，也是賞螢熱點。北埔鄉賞螢地點最熱門的是在北埔冷泉，各村也有賞螢祕境，歡迎民眾前來觀賞。
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