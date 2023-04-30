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世客博8月登場 桃園「全攻略」精選10大必玩遊程

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市府主辦世界客家博覽會今年暑假即將登場，市府觀旅局今天推出「世客博遊桃園全攻略」網站，精選10款必玩遊程。圖為永安漁港。圖／桃園市觀旅局提供
桃園市府主辦世界客家博覽會今年暑假即將登場，市府觀旅局今天推出「世客博遊桃園全攻略」網站，精選10款必玩遊程。圖為永安漁港。圖／桃園市觀旅局提供

「2023世界客家博覽會」今年8月11日至10月15日在桃園登場，市府預估參觀人數達300萬以上人次。因應今夏旅遊熱潮即將到來，桃園市觀旅局今天推出「世客博遊桃園全攻略」網站，精選10款必玩遊程，歡迎民眾體驗桃園的觀光魅力與客家風情。

桃園今年與客委會共同舉辦世客博，觀旅局表示，今天推出的「世客博遊桃園全攻略」網站精選熱門10款必去客家遊程，包括適合親子暢遊的楊梅「富岡單車小旅行」、清幽雅緻的龍潭「回韻三洽水」等；網站也介紹古蹟林立的大溪老街和三坑老街、茶味飄香的大溪老茶廠和台灣客家茶文化館，以及位於海岸線的永安海螺文化體驗園區和新屋綠色走廊，讓旅客可以深入體驗南桃園的客家風情。

觀旅局表示，世客博展區範圍包含2大主展館、8大副展館及17個衛星展館，青埔主展區以機場捷運A17至A19站為核心，包括華泰名品城、Xpark、橫山書法藝術館等桃園熱門景點都在步行範圍內，另1895乙未保台紀念公園等副場館也鄰近中平路商圈和中壢觀光夜市，預計可吸引大量國內外旅遊人潮，其中10%、約30萬人次來自海外。

觀旅局表示，為與更多國外遊客分享客家文化，除了「世客博遊桃園全攻略」英日韓客語版的網站即將上線，「桃園智慧遊」APP也提供多語系導覽服務，觀旅局官網也會提供「桃園即時影像」直播桃園市各處熱門景點，讓民眾出門前就可以查看現場即時人潮和天氣。

桃園市府主辦世界客家博覽會今年暑假即將登場，市府觀旅局今天推出「世客博遊桃園全攻略」網站，精選10款必玩遊程。圖／桃園市觀旅局提供
桃園市府主辦世界客家博覽會今年暑假即將登場，市府觀旅局今天推出「世客博遊桃園全攻略」網站，精選10款必玩遊程。圖／桃園市觀旅局提供

桃園 機場捷運 大溪老街

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