土地複丈收費標準修正 竹市5月1日界標免費送

因內政部修正「土地複丈費及建築改良物測量費收費標準」，預定自今年5月1日起開始施行。新竹市府地政處今表示，民眾申請土地鑑界、分割費用由原先的單一價格，改為依土地面積大小及施測數量等分級計算，且竹市98%案件的面積都在1公頃以下，將免費提供制式界標，直接省去申請人須另外購買且自行載運到現場的困擾。

地政處表示，土地申請鑑界依照原定的收費標準為每公頃收費4000元，以竹市地政事務所去年共計受理1490件、2379筆的土地測量案件統計，其中98%案件的面積都在1公頃以下，原收費標準並不符合量能付費原則，而依新修正的收費標準將申請鑑界費用分級並細分為基本費及施測費，竹市也將配合取消申請人須自費購買土地界標的規定。

地政處表示，新標準的基本費以面積計算，共分4級，最小單位為200平方公尺，收費2500元，之後再依面積大小逐級增加；而施測費則以5點為標準，收費1000元，之後每增5點加收1000 元。

舉例來說，1筆面積100平方公尺、近似五邊形的土地申請鑑界測量，現在應收取費用4000元，但5月1日起依照新的收費標準，收取基本費2500元，五邊形5個點，施測費1000，合計3500元，除比現在減少500元外，新竹市地政事務所還會無償提供制式界標給申請人自行埋設使用，地主不需要再自行準備或購買界標。