快訊

我的膽固醇比較高，一天能吃幾顆蛋？心臟科名醫這麼說

檢察長調動惹議 陳宏達曝這一點「實在看不過去」

整條水溝被1隻大橘堵死「上游幾乎乾涸」誇張景象網看傻：貓毛這麼防水

聽新聞
test
0:00 / 0:00

土地複丈收費標準修正 竹市5月1日界標免費送

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市府地政處表示，民眾申請土地鑑界、分割費用由原先的單一價格，改為依土地面積大小及施測數量等分級計算，將免費提供制式界標，直接省去申請人須另外購買且自行載運到現場的困擾。 圖／新竹市政府提供
新竹市府地政處表示，民眾申請土地鑑界、分割費用由原先的單一價格，改為依土地面積大小及施測數量等分級計算，將免費提供制式界標，直接省去申請人須另外購買且自行載運到現場的困擾。 圖／新竹市政府提供

內政部修正「土地複丈費及建築改良物測量費收費標準」，預定自今年5月1日起開始施行。新竹市府地政處今表示，民眾申請土地鑑界、分割費用由原先的單一價格，改為依土地面積大小及施測數量等分級計算，且竹市98%案件的面積都在1公頃以下，將免費提供制式界標，直接省去申請人須另外購買且自行載運到現場的困擾。

地政處表示，土地申請鑑界依照原定的收費標準為每公頃收費4000元，以竹市地政事務所去年共計受理1490件、2379筆的土地測量案件統計，其中98%案件的面積都在1公頃以下，原收費標準並不符合量能付費原則，而依新修正的收費標準將申請鑑界費用分級並細分為基本費及施測費，竹市也將配合取消申請人須自費購買土地界標的規定。

地政處表示，新標準的基本費以面積計算，共分4級，最小單位為200平方公尺，收費2500元，之後再依面積大小逐級增加；而施測費則以5點為標準，收費1000元，之後每增5點加收1000 元。

舉例來說，1筆面積100平方公尺、近似五邊形的土地申請鑑界測量，現在應收取費用4000元，但5月1日起依照新的收費標準，收取基本費2500元，五邊形5個點，施測費1000，合計3500元，除比現在減少500元外，新竹市地政事務所還會無償提供制式界標給申請人自行埋設使用，地主不需要再自行準備或購買界標。

地政處補充，配合這次收費標準的修正內政部有開發土地複丈規費服務網（https://easymap.land.moi.gov.tw/BSWeb/）提供鑑界複丈規費試算功能，呼籲申請人多加運用，事先了解應納規費，亦可將試算結果下載列印，併同申請書送件，減少現場等待時間。

地政處補充，配合這次收費標準的修正內政部有開發土地複丈規費服務網（https://easymap.land.moi.gov.tw/BSWeb/）提供鑑界複丈規費試算功能，呼籲申請人多加運用。 圖／新竹市政府提供
地政處補充，配合這次收費標準的修正內政部有開發土地複丈規費服務網（https://easymap.land.moi.gov.tw/BSWeb/）提供鑑界複丈規費試算功能，呼籲申請人多加運用。 圖／新竹市政府提供

新竹 內政部

延伸閱讀

道路拓寬停擺 竹市：列管樟樹原地保留拚7月完工

鄭成功復台362周年 竹市東寧宮辦慶典 高虹安到場祭祀

竹市早餐店降價 老闆：蛋價降了就不該多賺

台中外埔大馬路遇雨就淹 溝渠加寬農水署要辦鑑界

相關新聞

竹北6座主題公園啟用 歡笑聲不斷

新竹縣政府近年大力新建特色公園，昨天一口氣在竹北市啟用6座「小竹繪本」系列特色公園，每座主題不同，有甲蟲、蝴蝶與大王花等...

擺脫行人地獄 高雄市交通局祭三招保障行人安全

因應高齡時代來臨，高雄市交通局祭出三招打造友善行人通行環境，包括增大行人專用號誌尺寸、調整行人通行秒數以及設置行人專用時...

世客博8月登場 桃園「全攻略」精選10大必玩遊程

「2023世界客家博覽會」今年8月11日至10月15日在桃園登場，市府預估參觀人數達300萬以上人次。因應今夏旅遊熱潮即...

土地複丈收費標準修正 竹市5月1日界標免費送

因內政部修正「土地複丈費及建築改良物測量費收費標準」，預定自今年5月1日起開始施行。新竹市府地政處今表示，民眾申請土地鑑...

桃園南崁加油站舊址荒廢7年 5月初動工拆除後建停車場

桃園蘆竹區新南路一段台塑向高速公路局承租的加油站舊址，曾經引發百名里民抗議油槽底部滲油汙染，業者2015年關站荒廢至今，...

桃工程體檢無不法 市府否認帶風向

桃園市長張善政上任後組成公共工程體檢會，鎖定平鎮區文化公園地下停車場等3件重大公共工程。不過多名綠營議員批評，工程體檢報...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦