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桃園南崁加油站舊址荒廢7年 5月初動工拆除後建停車場
桃園蘆竹區新南路一段台塑向高速公路局承租的加油站舊址，曾經引發百名里民抗議油槽底部滲油汙染，業者2015年關站荒廢至今，前市長鄭文燦曾允諾將闢建停車場，居民及里長向民代反映，希望能盡速興建，高公局回應，預計5月初開工拆除地上建物，7月底會完工撥交給交通局代管闢建停車場。
高公局表示，業者已將汙染清除，因拆除工程需要先期的行政作業，所以廠商得標後尚未動工，預計5月初會動工拆除，7月底完工後會撥交給交通局闢建停車場。
交通局表示，此場址土地為高公局所有，待高公局拆除工程完工之後，點交土地完畢，會立即開闢停車場，預計可開闢90輛汽車停車格車位，解決南崁鬧區停車問題。
里長邱顯助表示，周邊停車需求非常高，許多來此辦公或是前往菜市場購物的居民都沒有地方停車，只能隨地亂停。此地荒廢已久，去年就說要動工興建停車場，但也沒有進度，希望能夠盡速動工，才不會造成停車亂象。
議員張桂綿表示，加油站舊址荒廢已久，不僅造成環境髒亂也成為治安死角，且施工告示牌開工日期為2月，也沒有寫完工日期，裡面荒廢的站體設施也還在，不知道為何沒有動工，希望能夠盡速動工拆除，並優先興建臨時停車場供民眾停車，都市計畫變更可以一併進行，不要影響到停車場的進度。
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