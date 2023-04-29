快訊

埋伏逮人卻遭警包圍「弄臭」 警：最大敵人是自己人

羽球亞錦賽／王齊麟大腿受傷退賽 「麟洋配」無緣爭冠

日本宮崎縣廳來台訪問 體驗新竹縣在地客家文化

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
日本宮崎縣廳率團訪問新竹縣，到竹北新瓦屋賞金盞花。圖／竹縣府提供
日本宮崎縣廳率團訪問新竹縣，到竹北新瓦屋賞金盞花。圖／竹縣府提供

新竹縣長楊文科昨率170人的藝文團體與代表性作品，疫後首航包機直飛「友好都市」宮崎，宮崎縣副知事日隈俊郎今也率團來訪，由副縣長陳見賢帶領縣府局處長熱情接待，並邀請他們到新瓦屋走走，認識客家文化，也體驗金盞花手作，增加趣味互動。

宮崎縣訪問團一行人抵達新竹縣後，由陳見賢率領局處長接待，安排訪問團一同在安捷國際酒店用餐，並互贈紀念品，縣府準備了在地特產「東方美人茶」、特製大餅、新竹縣吉祥物皮皮獅玩偶以及日文版的新竹縣觀光文宣與手冊，宮崎縣訪問團則回贈宮崎有名的燒酒「百年的孤獨」，以及宮崎產的日向夏柑橘製成的戚風蛋糕。

陳見賢表示，他代表新竹縣政府，歡迎從日本遠道而來的朋友，新竹縣與宮崎縣往來已經有一段日子，在經濟、文化、體育等各方面都有交流，希望各位朋友把新竹縣當作自己家，有空常來走走，也祝大家這幾天在新竹縣都能留下美好的回憶。

 日隈俊郎表示，昨天非常榮幸在宮崎機場迎接楊縣長及前任邱縣長，與他們握手後，才立刻搭飛機飛來台灣。宮崎縣與新竹縣簽訂「友好都市交流協定」已經是第6年，雖然中間有3年2個月受疫情影響中斷直航航班，但終於等來這次的包機，也希望以這次包機作為起點，朝定期航班努力，藉由定期航班復飛來加強與新竹縣的友誼交流，也歡迎新竹縣的朋友到宮崎縣走走。

 交旅處長戴志君表示，宮崎與新竹縣有很深厚的感情與淵源，從民國100年兩個城市就因為棒球而結緣，此後數年的寒、暑假也舉辦台日交流賽，拓展選手的國際觀，增進兩個城市的交流，106年更簽訂了「友好都市交流協定」，將城市友好具體化。

 戴志君說，近3年來受到疫情影響，雙方的交流中斷，隨著疫情趨緩，在宮崎知事邀請下，縣長楊文科昨率訪問團，疫後首航包機直飛宮崎，宮崎縣副知事今天也回訪，縣府用客家熱情的態度及方式來接待。

 此次以新竹旅行品牌「新竹走走」中的「竹北走走」路線，邀請日本朋友到全台唯一的客家文化保存區「新瓦屋」，遊覽客家各個時期的建築，並安排金盞花精油的手作體驗，增加趣味性與互動性。他也提到，新竹縣距離機場坐高鐵只需要20分鐘，交通十分便利，非常適合日本旅客來旅遊，歡迎前來體驗客家文化、品嘗客家美食。

新竹縣府款待遠道來訪的宮崎縣廳訪問團。圖／竹縣府提供
新竹縣府款待遠道來訪的宮崎縣廳訪問團。圖／竹縣府提供

新竹 疫情 客家文化

延伸閱讀

新竹良品開始徵件 歡迎新竹縣在地特色物產

寶可夢陪伴旅客飛翔！ 九州宮崎縣代表「椰蛋樹」彩繪班機啟航

新竹縣將赴日本藝文交流 把客家文化帶往宮崎縣

日本宮崎縣芒果「太陽的玉子」競標 拍出6.9萬元的史上高價

相關新聞

柯文哲大讚米干節、大甲媽祖遶境 「很好的社會模式」

桃園龍岡米干節上周末展開，第2周活動首日迎來火把節，以雲南少數民族的「火把求吉」活動接力，民眾黨主席柯文哲今晚也至中壢龍...

甲蟲、大王花！竹北6座特色親子公園啟用 快帶小朋友來體驗

新竹縣因幼齡人口多、全縣平均年齡不到40歲，新竹縣府持續投入特色公園建置，今天更一次啟用6座特色公園，每座都以不同主題設...

新竹市長春公園升級延宕 市府積極趕辦拚9月完工

新竹市政府去年啟動「升級」長春公園，由於整個工期延宕，以及物料、人工成本增加等因素，導致工程進度緩慢、也無法辦理變更設計...

竹北市公所防災兵推 鄭朝方：防災勝救災

竹北市公所為因應汛期將至，今會同消防局、維生管線單位等召開災害防救會報，透過防災兵推加強公所對外橫向聯繫，市長鄭朝方表示...

列管「父與子」樟樹不移 竹科要道拓寬工程卡關惹民怨

新竹市高峰路是通往竹科園區要道之一，市府去年展開高翠路至研新四路路段拓寬工程，未料遇到管線遷移與受保護樹木「父與子」樹移...

鄭成功復台362周年 竹市東寧宮辦慶典 高虹安到場祭祀

新竹市政府今天與東寧宮管理委員會於東寧宮舉行「延平郡王鄭成功362周年復台紀念慶典」，市長高虹安、東寧宮主委吳榮聲、榮譽...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦