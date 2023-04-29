日本宮崎縣廳來台訪問 體驗新竹縣在地客家文化
新竹縣長楊文科昨率170人的藝文團體與代表性作品，疫後首航包機直飛「友好都市」宮崎，宮崎縣副知事日隈俊郎今也率團來訪，由副縣長陳見賢帶領縣府局處長熱情接待，並邀請他們到新瓦屋走走，認識客家文化，也體驗金盞花手作，增加趣味互動。
宮崎縣訪問團一行人抵達新竹縣後，由陳見賢率領局處長接待，安排訪問團一同在安捷國際酒店用餐，並互贈紀念品，縣府準備了在地特產「東方美人茶」、特製大餅、新竹縣吉祥物皮皮獅玩偶以及日文版的新竹縣觀光文宣與手冊，宮崎縣訪問團則回贈宮崎有名的燒酒「百年的孤獨」，以及宮崎產的日向夏柑橘製成的戚風蛋糕。
陳見賢表示，他代表新竹縣政府，歡迎從日本遠道而來的朋友，新竹縣與宮崎縣往來已經有一段日子，在經濟、文化、體育等各方面都有交流，希望各位朋友把新竹縣當作自己家，有空常來走走，也祝大家這幾天在新竹縣都能留下美好的回憶。
日隈俊郎表示，昨天非常榮幸在宮崎機場迎接楊縣長及前任邱縣長，與他們握手後，才立刻搭飛機飛來台灣。宮崎縣與新竹縣簽訂「友好都市交流協定」已經是第6年，雖然中間有3年2個月受疫情影響中斷直航航班，但終於等來這次的包機，也希望以這次包機作為起點，朝定期航班努力，藉由定期航班復飛來加強與新竹縣的友誼交流，也歡迎新竹縣的朋友到宮崎縣走走。
交旅處長戴志君表示，宮崎與新竹縣有很深厚的感情與淵源，從民國100年兩個城市就因為棒球而結緣，此後數年的寒、暑假也舉辦台日交流賽，拓展選手的國際觀，增進兩個城市的交流，106年更簽訂了「友好都市交流協定」，將城市友好具體化。
戴志君說，近3年來受到疫情影響，雙方的交流中斷，隨著疫情趨緩，在宮崎知事邀請下，縣長楊文科昨率訪問團，疫後首航包機直飛宮崎，宮崎縣副知事今天也回訪，縣府用客家熱情的態度及方式來接待。
此次以新竹旅行品牌「新竹走走」中的「竹北走走」路線，邀請日本朋友到全台唯一的客家文化保存區「新瓦屋」，遊覽客家各個時期的建築，並安排金盞花精油的手作體驗，增加趣味性與互動性。他也提到，新竹縣距離機場坐高鐵只需要20分鐘，交通十分便利，非常適合日本旅客來旅遊，歡迎前來體驗客家文化、品嘗客家美食。
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