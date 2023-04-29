柯文哲大讚米干節、大甲媽祖遶境 「很好的社會模式」

桃園龍岡米干節上周末展開，第2周活動首日迎來火把節，以雲南少數民族的「火把求吉」活動接力，民眾黨主席柯文哲今晚也至中壢龍岡參與火把節活動，並於會後與桃園市商圈產業聯合會總會長王根深及相關商圈代表一同座談並表示，活動相當熱鬧，一個活動要成功，有3個因素國際化、在地化及產業化，台灣為共融社會，米干節是一個很好的社會模式體現，值得學習。

柯文哲今參與火把節活動，更跟隨音樂與雲南姑娘們一同手舞足蹈，而柯昨宣布領表將登記參選黨內總統初選，今在現場也有許多熱情粉絲要求合影及簽名，更有民眾高喊「總統」，人氣滿滿。

柯文哲與會後大啖米干，不斷低頭狂吃，並和王根深及相關商圈代表一同座談，柯表示，一個活動要成功，有3個因素國際化、在地化及產業化，國際化便是要有國際水準能推展到世界舞台，而在地化則是要跟在地連結無法存在，最後則是產業化要能帶動周邊商圈繁榮。

柯文哲指出，他當市長時發現，活動成功祕訣就是要年年辦，活動若只辦1年就只是1次性消費，若能年年舉行，就會出現長尾效應，那活動結束後還能有延續並帶動地方一起繁榮。

柯文哲說，台灣本來就是一個移民社會，有原住民、閩南人、客家人、外省人到現在的新住民等，台灣的移民社會將各式各樣的文化帶進來，彼此互融成為共融社會，凸顯台灣包容共融力量。