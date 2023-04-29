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勇敢說出「媽媽，我愛您」 苗縣表揚18鄉鎮市模範母親

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府今天在三義鄉西湖渡假村舉辦全縣模範母親表揚大會。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府今天在三義鄉西湖渡假村舉辦全縣模範母親表揚大會。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府今天在三義鄉西湖渡假村舉辦全縣模範母親表揚大會，縣長鍾東錦、陳美琦夫婦頒贈「賢母楷模」匾額，表揚各鄉鎮市18名模範母親代表，希望藉以宏揚母德，推崇孝道，並祝福天下的媽媽們「母親節快樂」。

各鄉鎮市模範母親代表分別為苑裡鄭連妹、大湖張黃炎妹、苗栗鄧江玉蘭、頭份蘇李新妹、造橋黃何月英、西湖湯高冬妹、頭屋徐邱玉英、獅潭鍾福妹、通霄駱錢菊、竹南黃秀琴、泰安李四娘、銅鑼徐李玉梅、後龍黃邱鳳美、南庄黃秀惠、卓蘭張淑嬌、公館邱貴妃、三灣陳玉鳳、三義廖素貞。

縣府表示，接受表揚的模範母親代表由各鄉鎮市推荐，她們含辛茹苦教養子女有成，積極參與社區事務熱心公益，或是愛心捐募、熱心志願服務，事蹟足為典範，其中年齡最長的苑裡鄭連妹女士，將在5月19日歡慶百歲生日。

表揚大會由僑成國小陶笛隊的表演揭開序幕，除了鍾東錦夫婦，還有十多名鄉鎮市長及地方人士、民意代表多人到場祝賀，分享喜悅和溫馨氛圍。鍾東錦並獻花給妻子，希望家人、子女多關懷為家庭辛勞的母親，要勇敢對母親說出「媽媽，我愛您」，他並祝福天下所有母親健康快樂。

模範母親 鍾東錦 子女

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