透地雷達檢測竹北路塌 議員籲應專業鑽探

中央社／ 記者魯鋼駿新竹縣29日電

新竹縣竹北市某建案周邊道路多次坍塌，竹縣府要求建商進行透地雷達等相關安全檢測。新竹縣議員邱靖雅表示，經詢問專業結構技師，透地雷達準確率僅50%，並非絕對，呼籲應提供專業鑽探才能更準確。

新竹縣竹北市莊敬六街27日上午發生道路坍塌出現「天坑」，造成停放路邊車格內的車輛墜落，這已是某建案周邊道路發生第5次明顯坍塌情形。

當地十興里長毛振福接受中央社記者電訪說，自從某建案動工後，周邊道路就陸續出現坍塌，包括去年6月、7月、8月及今年1月先後發生在勝利二路，此次坍塌地點則是在莊敬六街，附近居民相當恐慌。

毛振福表示，由於附近居民已對建商、縣府失去信心，昨天他自費請了一名專業結構技師，並邀集邱靖雅、竹北市公所人員一同到場勘查，盼能聽取更多專業建議。

全程陪同勘查的邱靖雅在臉書（Facebook）發文說明，昨天她從結構技師口中得知，垂直向下挖多深、水平影響是1比1，例如開挖地下室6層、約26公尺，周邊半徑26公尺內的土地都屬受影響範圍。

邱靖雅說，縣府要求建商以透地雷達檢測四周道路，但透地雷達有深度限制，且地下的瓦斯、自來水管線都會影響探測，準確機率約僅50%，因此應提供與環評資料相同的鑑定，如深度30公尺的專業鑽探才能更準確。

新竹縣政府昨天發布新聞稿表示，為防止某建案周邊道路再度坍塌，已要求建商以透地雷達設備詳實檢測建案四周包括勝利二路、勝利一路、莊敬六街及自強北路，確認是否仍有土質流失造成坑洞。

新竹 邱靖雅 北市

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