客委會北埔文學行讀 遨遊作家龍瑛宗筆下世界

客家委員會今天在新竹縣北埔鄉舉辦「𠊎庄文學季－文學行讀活動」，客委會副主委周江杰到場一起閱讀當地作家龍瑛宗的作品，帶領民眾認識客籍作家與文學之美。

周江杰接受中央社記者電訪表示，客委會今年邀請專家學者共同討論精選8名客籍文學家的代表作品，包含小說節錄、散文集及現代詩選，新編7冊文選集。

他說，文學行讀活動是走訪這幾名客籍文學家的家鄉，藉由文選集認識作家、認識客庄，也讓作品中的場景與故事能夠立體化，盼未來能在各地組織讀書會，讓民眾、學童可以閱讀到在地文學家的作品。

客委會提供新聞稿表示，今天舉辦的北埔文學行讀活動，安排客籍作家龍瑛宗的長孫劉仲岱擔任導覽人員，帶領參與民眾體驗客庄文學，讓大家都有機會認識、閱讀台灣的珍貴文學瑰寶。

「𠊎庄文學季」，客委會表示，文學季在4至7月陸續推出文學走讀、閱讀推廣與文學講座、讀書會等多元型態的系列活動，活動詳情可上客委會官網查詢。