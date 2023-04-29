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道路拓寬停擺 竹市：列管樟樹原地保留拚7月完工

中央社／ 新竹市29日電

新竹市高峰路去年進行道路拓寬等工程，居民反映工程突然停擺，工程圍籬造成不便。新竹市府指出，工程擱置與列管保護樟樹等有關，樹木將會原地保留，工程預計7月完成。

一名住在高峰路附近的住戶向中央社記者表示，日前發現去年動工的高峰路拓關工程停擺，經詢問相關單位，得到答覆是因為管線遷移及列管保護樹木移植等問題導致延宕，因附近民宅及道路持續遭圍籬擋住，「不知還要圍多久，出入非常不便。」

居民指出，高峰路是新竹市通往新竹科學園區主要往來道路之一，自從拓寬工程動工後，道路路燈照明、監視器等設備都受影響，希望竹市府盡快讓工程完工。

新竹市政府提供新聞資料回應，去年10月展開高峰路「高翠路至研新四路段」拓寬工程，但有居民反映列管保護樟樹竄根影響民宅結構，因相關問題的善後而讓工程有所擱置。

竹市府表示，這棵樟樹是民國109年接獲民眾陳情要求列為老樹，經現場量測它的胸圍大於250公分，已達「新竹市樹木及綠資源保護自治條例」列管標準，因此納入保護列管，經公告1個月無民眾陳述意見。

針對拓寬工程，竹市府指出，經考量各項因素並兼顧工期不可再拖延，目前朝樟樹原地保留方式進行，並施作擋根板阻隔根系竄根，維護民宅結構安全，預計5月中即可復工，目標7月完工。

新竹 監視器 護樹

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