甲蟲、大王花！竹北6座特色親子公園啟用 快帶小朋友來體驗

新竹縣因幼齡人口多、全縣平均年齡不到40歲，新竹縣府持續投入特色公園建置，今天更一次啟用6座特色公園，每座都以不同主題設計，希望給孩子有趣又能鍛鍊體能的空間，新竹縣府產發處更預告，6月還有6座將啟用，要讓竹北變成遊樂園。

新竹縣府表示，此次啟用的6座特色公園，分別是公12、兒22、兒24、公25、公兒27及公兒30等6座，同時也是新竹縣完工啟用的第三批特色公園，每座公園都有不同的遊樂設施，也結合故事主題，希望藉由一座座特色公園開放，讓大小朋友都能有暢玩的體驗。

新竹縣府今更在各公園都舉辦各式親子活動，其中主活動場的兒22 「大王花公園」更舉辦「公園開箱派對」，不僅有表演，還有親子闖關、科學手作體驗，現場更有許多餐車攤販，讓不少家長帶著孩子直接在公園草地上野餐。

新竹縣府產發處表示，這次的6座公園每座主題都不相同，公12為巨大蝴蝶公園、公兒27為搖擺甲蟲公園、公兒30為蘑菇城堡公園、兒22為大王花公園、兒24為小蝸牛之家公園、公25為小猴森林公園。

其中公12巨大蝴蝶公園就是將使用年齡階層設定為幼齡，以毛毛蟲蛻變成美麗的蝴蝶之前必須得克服多種困難考驗為發想，藉由蝴蝶造型爬網、毛蟲爬網鑽管等設施訓練孩子爬行、平衡與攀爬，期許孩子成長茁壯後也能像破繭而出為美麗的蝴蝶。

公兒27搖擺甲蟲則是以昆蟲界的大力士甲蟲作為主題，設置需要手腳並用的攀爬設施，可以訓練孩子肢體的協調與平衡，公園內也有體健設施組，並配合區域特性採用不同地墊與鋪面；同樣吸睛的還有公兒30蘑菇城堡公園，公園內有紅白相間的蘑菇城堡，更設計爬管、鑽管、攀岩牆面、溜滑梯等，讓孩子能在設施間穿梭。

新竹縣副縣長陳見賢今出席特色公園剪綵，他表示「做一座公園很簡單，但公園要有特色、要安全合法，是需要政府下苦心的」，未來新竹縣府也會持續推動特色公園建置，滿足家長及孩子的需求。

不過他也點出目前多座特色公園並未設置公廁，未來公園交由竹北市公所維護後，若家長及孩子有公廁的需求，可再評估設置，但一定要注重公廁的整潔及治安，新竹縣的特色公園還會持續更新 、越來越好。