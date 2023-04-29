新竹市長春公園升級延宕 市府積極趕辦拚9月完工

新竹市政府去年啟動「升級」長春公園，由於整個工期延宕，以及物料、人工成本增加等因素，導致工程進度緩慢、也無法辦理變更設計進行交通改善，引起民怨。市府城銷處今天指出，市長高虹安重視地方心聲，特別督導此案，目前跨越冷水坑溪人行陸橋已完工，公園改建也重新檢視各項工程進度，預計今年9月底可完成開放。

另，龍山東路底路口交通改善工程完成招標後，預計7月進場施工、9月完工。市府說明，屆時該區域將可全區開放，確實解決各項問題，符合當地居民期待。

新竹市關埔國小、光武國中與長春街相隔一條冷水坑溪，學童必須繞行通學，而長春公園也有出入口隱密、植栽凌亂等狀況，當地民眾也屢次反映公園外龍山東路底路口交通問題，市府去年啟動相關工程因應改善。

竹市府城銷處長林正光說，前市府雖於去年投入相關改善工程，然前期因周末停工，又與人行陸橋二案工程施工界面交錯，進出動線受影響，導致工期延宕，加上物料、人工成本增加，致承攬廠商無意願辦理變更設計追加工項，當地民眾反映「公園外龍山東路底路口之交通問題納入變更設計改善」遙遙無期。

林正光說明，高虹安市長重視關埔地區學童的通學，以及居民所反映的公園問題，一再要求市府相關單位聽取民眾心聲，廣納意見進行通盤檢討、加緊相關進程，務必做到工程安全、如期如質、民眾放心。

竹市府今年開始陸續與相關單位進行此區域各項工程的盤點檢討，決議營造單位先行針對長春公園內部工項加緊趕辦，公園外路口交通改善也經多次開會協調，將另案發包龍山東路底路口交通改善工程，以符合居民期待。

城銷處表示，4月25日也再次向周邊社區說明相關長春公園工程進度及後續交通改善策略，針對關埔國小上下學交通擁塞問題，市府將於5月在龍山東路與慈濟路口設置禁行大客車之交通標誌，並宣導補教業、遊覽車業者禁行資訊，警察局也配合於放學尖峰時段協助引導。