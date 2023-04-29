竹北市公所防災兵推 鄭朝方：防災勝救災

竹北市公所為因應汛期將至，今會同消防局、維生管線單位等召開災害防救會報，透過防災兵推加強公所對外橫向聯繫，市長鄭朝方表示，平時落實演訓各項措施防範未然，災害來臨時能立即應變處置，有效降低災損風險。

竹北市公所表示，防災會報是會同新竹縣消防局、台電、台水、瓦斯公司、市民代表、31里代表、以及後憲、義警、義消、救災志工等，透過會議召開，建立溝通管道，加強防災整備，捍衛市民的生命財產安全。

公所指出，近年受極端氣候影響，時有出現民生生活管線問題，進而發生無預警停電，27日莊敬六街更出現道路坍塌，公所當即啟動水、電、瓦斯、電纜等4大管線公司橫向聯繫，有賴各單位第一時間危機應變處置。

鄭朝方表示，汛期、颱風季節將至，每當各式天災狀況發生，包括排除倒塌路樹、調度抽水機、協助民眾撤離安置，回報聯繫各局處最新災況等工作，有賴各單位第一時間橫向聯繫，發揮最迅速救災效能，這也是市公所舉辦災害防救會報的重要宗旨。

鄭朝方說，竹北是一座擁有農、漁村並存，新興城市與老城區共存的特別城市，市民人口結構多半從事科技業，對於行政效率、精準度要求高，市公所透過舉辦災害防救會報，建立各單位橫向聯繫作業。

面對汛期或天災來襲，公所端將第一時間組成災害應變中心，透過民政、社政等系統統一傳遞訊息，並與縣府、民防、民代等串接；預防勝於治療，平時落實演訓各項措施防範未然，災害來臨時能立即應變處置，有效降低災損風險。