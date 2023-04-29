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列管「父與子」樟樹不移 竹科要道拓寬工程卡關惹民怨

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市高峰路拓寬工程遇到「父與子」樹木保護議題卡關。圖／居民提供
新竹市高峰路拓寬工程遇到「父與子」樹木保護議題卡關。圖／居民提供

新竹市高峰路是通往竹科園區要道之一，市府去年展開高翠路至研新四路路段拓寬工程，未料遇到管線遷移與受保護樹木「父與子」樹移植與否卡關；居民抱怨短短166公尺道路拓寬本該3月完工，如今恐得延宕至明年，出入大不便。市府交通處回應，5月中可復工，樟樹將朝原地保留方向因應，目標7月完工。

高峰路上的高翠路至研新四路路段因路幅僅5到7公尺寬，雙向各1車道，每小時僅可容納800輛車，但尖峰時段市區往園區多達1500輛車，成為塞車瓶頸點。市府爭取到中央補助投入2700萬元拓寬改善，去年9月開工，但原訂今年3月完工卻跳票。

當地居民表示，高峰路拓寬工程施工圍籬已經圍起來好幾個月，工程也是停擺狀態，看不到任何完工跡象，已造成居民出入困擾，因為用路人通行會被施工圍籬阻礙視線，更容易塞車；而且當地配合施工，目前夜間照明昏暗、監視器訊號線也拆除，也有安全隱憂。

高峰路拓寬路線上還有「父與子」大樟樹，其中的「父樹」已獲新竹市樹木及綠資源保護委員會審議列管保留。有居民表示，樟樹歷史應該才30多年，由於樹根已侵入民宅下方造成鄰損，應移走樹木，但市府卻說明年2月才適合移植，目前卡在這裡，這裡又是竹科上下班要道，再拖下去恐耽誤地方發展。

市府交通處回應，高峰路拓寬去年9月23日開工，開工前有協調管線遷移，目前路側有中華電信電箱與台電電桿尚未遷移，台電也要進行纜線下地，因此施工廠商2月18號停工，預計5月13號切換線路後可以復工。

至於列管受保護的大樟樹該如何處理？市府交通處指出，在施工說明會時，地方提出原地保留，但沒想到今年1月施作人行道時接獲陳情，發現樟樹樹根已經竄入旁邊民宅，因此研議移植，並送入新竹市樹木及綠資源保護委員會審查討論。

為了提高老樹存活率，審查委員建議樟樹採全樹型移植，並要選擇適合移植的時間移植，也就是每年的2到3月，市府交通處坦言，若要移植必須等到明年2到3月，考量高峰路拓寬整體情形，市府內部討論希望維持樹木原地保留方案。

市府交通處說，專家觀察樟樹生長趨勢，建議加強修剪樹葉以調整樹根生長方向，市府將採取相對應工法增設擋根板等，之後將著手變更設計，工程目標7月完工，希望能兼顧保護民宅、守護老樹，並完成拓寬道路至12公尺寬與沿線建置3至5公尺寬行人步道，達到多贏局面。

新竹市高峰路拓寬工程遇到「父與子」樹木保護議題卡關。圖／居民提供
新竹市高峰路拓寬工程遇到「父與子」樹木保護議題卡關。圖／居民提供
新竹市高峰路拓寬工程延宕，目前停工中。圖／居民提供
新竹市高峰路拓寬工程延宕，目前停工中。圖／居民提供
新竹市高峰路拓寬工程延宕，目前停工中。圖／居民提供
新竹市高峰路拓寬工程延宕，目前停工中。圖／居民提供

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