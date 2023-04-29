鄭成功復台362周年 竹市東寧宮辦慶典 高虹安到場祭祀

新竹市政府今天與東寧宮管理委員會於東寧宮舉行「延平郡王鄭成功362周年復台紀念慶典」，市長高虹安、東寧宮主委吳榮聲、榮譽主委莊燦耀、新竹市鄭姓宗親會理事長鄭貴元等人共同祭祀，緬懷鄭成功開台功績、復興民族的珍貴史頁，並祈求國泰民安、風調雨順，市政昌順、市民幸福。

高虹安表示，東寧宮是新竹市重要的信仰中心，奉祀延平郡王鄭成功與地藏王菩薩，非常高興能與信眾們一同為延平郡王祭祀，感念延平郡王鄭成功對台灣的貢獻。

高虹安並說延平郡王為民族打拚的精神值得學習，市府團隊亦會遵循延平郡王的理念，凝聚團結向心力，持續用科學的方法，產業的執行力，為市民打造「智慧、共融、創新」的新竹市。

高虹安也肯定東寧宮長期致力於社會公益，包含捐贈救護車、消防車、巡邏車，以及慈善義煮、發放愛心白米、愛心便當，另針對清寒個案發放急難救助金、喪葬補助費、清寒學雜費等，每年度也頒發獎學金鼓勵學生，熱心公益造福地方，堪為宮廟典範。