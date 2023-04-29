考季近 張善政桃園孔廟為考生祈福蓋圓夢章 祝好成績

國中、高中考季將至，桃園市長張善政今天上午參加民政局在孔廟舉行的「2023桃園市（考生）祈福許願活動」，並擔任主祭官帶領考生向至聖先師孔夫子致敬、添考運，還和議員里長們為每位考生在「金榜題名」圓夢書籤祝福卡上，蓋活動特製的孔廟許願章，祝福每位考生都能錄取心中理想的第一志願。

現場活動至中午，考生可以把握最後時間許願為自己祈福。張善政表示，幾千年來至聖先師孔子就是知識分子的精神支柱，也無形中變成一股信仰的力量，孔夫子有教無類的教育精神，還有周遊列國時說出的許多哲理的話及思想，幾千年來都成為華人奉為教育、學習與生活的標準，也開啟老師的榜樣，更是學子們上進求學的榜樣和力量。

他說，今天在場的所有議員、里長、家長們參加祈福活動，代表大家都很關心學生們的求學和考試，也都希望所有學生考試都順利，在這麼多人集氣和家長學生們誠心祈福，相信學生們在接下來的考試一定會順利、旗開得勝更上一層樓。

參加祈福活動的每一位考生都被安排上台由里長、議員、市府官員、張善政市長一對一為每一位考生蓋金榜題名圓夢章，現場大多數都是國中生，沒有刻意安排有誰幫他們蓋章，每一位站張善政市長前面的考生都覺得太幸運了，根本沒有想到會是市長親自幫他們蓋圓夢章；考生們也表現活潑的一面，除了開心跟張善政和所有為他們蓋章的來賓揮手、說謝謝，還有人和張善政擊掌，也有學生要求額頭也蓋圓夢章，張善政看了覺得有趣，跟學生的互動更密切。

蓋章活動結束，許多家長、老師都帶著孩子、學生和張善政合影，朝揚補教機構也帶學生們和市長合影，張善政再一次祝福每位考生如願錄取第一志願。

除了傳統祭拜儀程，民政局還在孔廟布置「祈願柑仔店」和舉辦祈願圓夢儀式，讓考生與家長可以打卡、拍照，張善政和議員、里長、市府官員為學子的金榜題名圓夢書籤蓋上圓夢章，還唸「旗開得勝，萬試順利」祝福話。