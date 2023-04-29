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竹北天坑／建商撇清責任 新竹縣府、里長都怒了

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
豐邑建設認為塌陷位置相距工地數公尺，否認是建案施工導致意外。記者巫鴻瑋／攝影
豐邑建設認為塌陷位置相距工地數公尺，否認是建案施工導致意外。記者巫鴻瑋／攝影

竹北莊敬六街前天發生天坑塌陷吞沒特斯拉，新竹縣府懷疑是「豐采520」建案工地抽地下水釀禍；昨天下午豐邑建設嚴正聲明，否認塌陷是建案導致，更強調「塌陷與建案並無直接關係」，不排除提告；對此當地十興里長毛振福聽聞建商聲明氣炸，直批豐邑「每次都甩鍋，要告來告，我沒在怕」。

毛振福表示，豐采520建案造成地層下陷已經不是第一次發生，前天是第5次，但每次發生塌陷意外之後，豐邑建設都會先否認是他們建案造成，豐邑建設的行為，讓生活在周邊的里民都生活在恐懼當中。

毛振福怒指，豐邑建設在聲明當中提及保留法律追訴權是恐嚇里民，毛振福說「我絕對與我的里民站在一起，我不怕被告，豐邑太過分了」，並表示里民將準備反告豐邑建設。

豐邑建設昨天在聲明中指出，塌陷是在工地旁莊敬六街另一側，工地地下室並未異常出水或流入砂土，因此塌陷與建案並無直接關係，強調施工皆照新竹縣府行政程序，復工也經過第三方專業技師認證，絕無不法，對於侵害公司名譽與事實不符的言論，不排除提告。

不過豐邑建設聲明中特別寫到「縣府工務處初步研判，是因前幾日大雨，上游豆子埔溪地下水向低窪流動時，使得莊敬六街與勝利二路附近，周邊路面基地部份被掏空，造成路面塌陷，故本次路面塌陷與本公司應無直接關係」，此說法遭到新竹縣府工務處否認。

新竹縣府工務處表示，從未在這2天莊敬六街塌陷意外中有此說法，不清楚豐邑建設聲明說法從何而來。

新竹縣政府工務處同樣發出聲明，針對建商新聞稿內引述工務處說法，工務處澄清，絕對沒有說過「故本次路面塌陷與本公司應無直接關係」等語，這是建商自我解讀；新竹縣府重申，目前新竹地檢已經分案調查，ㄧ切以調查結果作最後處理依據。

新竹 提告 地下水

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