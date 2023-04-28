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楊文科勘災隔天出國挨批快閃 竹縣府：既定行程

中央社／ 新竹縣28日電

新竹縣議員歐陽霆表示，新竹縣長楊文科昨天視察竹北某建案周邊道路坍塌時很快就離開，楊文科今天竟帶隊赴日，「快閃」的態度令人無法接受。新竹縣政府表示，赴日進行城市交流為既定行程。

新竹縣竹北市「豐采520」建案鄰近的莊敬六街道路昨天上午坍塌出現「天坑」，造成停放路邊車格內的車輛墜落，這已是此建案周邊道路發生第5次明顯坍塌情形。

民進黨新竹縣議員歐陽霆今天接受中央社記者訪問表示，「豐采520」建案的建照是竹縣府發的、監督單位是竹縣府、建案復工也是竹縣府同意，但新竹縣工務處卻稱「坍塌的路段屬竹北市公所權責」。楊文科昨天到現場短暫視察後，楊文科今天就出國，這樣的「快閃」處事態度讓人無法接受。

歐陽霆說，「豐采520」周邊道路已發生5次坍塌，新竹縣政府工務處仍不斷允許復工，這是嚴重失職，附近社區居民已表達強烈不滿，甚至有人認為縣府應該要有人對此事下台負責。

另外，楊文科今天下午與前新竹縣長邱鏡淳、在地藝術家等約170人搭機前往日本宮崎縣進行藝術文化暨觀光交流。對此，有網友在臉書（Facebook）批評，楊文科今天大陣仗帶團出國，對比昨天短暫視察「天坑」現場，態度「天差地別」。

新竹縣政府對此提供文字回應，楊文科下午赴日進行城市交流為既定行程，他今天一早邀集相關單位針對道路坍塌案召開會議，責成業務單位即時回報後續作業進度，並由新竹縣副縣長陳見賢與竹北市公所協調，對建案四周道路土質情形展開全面檢測，以確保附近住戶安全無虞。

新竹 楊文科 520

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