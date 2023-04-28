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杜紫軍接桃園工策會執行長 議員批團隊沒成員、是黑機關？

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
劉勝全認為工策會接受經濟部、經發局補助卻不受市府人事法規約束很不合理。記者鄭國樑／翻攝
劉勝全認為工策會接受經濟部、經發局補助卻不受市府人事法規約束很不合理。記者鄭國樑／翻攝

桃園市議員劉勝全、張肇良今天在市議會質詢人事處、政風處，指出張善政市長先前宣布行政院前副院長杜紫軍出任桃園市工商發展投資策進會執行長，不支薪，並表示工策會還要成立3個組強化服務企業的功能，但新市府團隊上任超過3個月，官網到現在只有杜紫軍一人的照片像打廣告，團隊成員都空白，讓人質疑工策會還在空轉。

經發局會後表示，1500萬元包括辦活動費用，不是只有人事費，前市府增加預算是活動經費。工策會今年2月16日開年度第一次委員會議，市長以主委身分提名杜紫軍任總幹事，經委員會議通過，為更利於和企業界溝通，總幹事、副總幹事對外使用執行長及副執行長名稱。全案並經過經濟部投資業務處確認。

劉勝全認為，市長是工策會主委，現在也不知道杜紫軍到底上任沒，雖然是無給職，難道人事處不管出勤狀況？講好要成立3個業務組，到現在連影子都沒看見，只會宣傳，讓人覺得難道杜紫軍是大才小用被當成廣告，卻沒發揮張善政口中說的強化服務企業的功能。

劉勝全強調，杜紫軍如果已上任就該負起責任，他自己不支薪，但是工策會還有其他工作人員，預算來自市政府和經濟部，不能說頭銜從總幹事換成「執行長」就不受市府管理，何況全國各縣市的工策會都是總幹事任用，桃園市政府自創「執行長」，官網兩個頭銜並列讓人質疑正當性，無論如何一樣要接受議會監督，政風、人事處不能不管。

張肇良說，功策會今年編列1500萬元的人事費，比去年多300萬元，但是杜紫軍不支薪，市政府為什麼要編更多的人事費？人事處說管不到工策會的人事也是很奇怪的事，難道是黑機關？

桃園市工策會官網除了張善政，只介紹杜紫軍1人，議員質疑新市府團隊上任3個多月主要幹部還沒到位，如何推展業務。圖／桃園市議員劉勝全質詢畫面
桃園市工策會官網除了張善政，只介紹杜紫軍1人，議員質疑新市府團隊上任3個多月主要幹部還沒到位，如何推展業務。圖／桃園市議員劉勝全質詢畫面

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