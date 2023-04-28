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邀管線單位加群組 苗縣首度召開公用事業管線聯繫會報

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府今天首度召開公用事業管線聯繫會報，與管線單位成立Line群組，並簽署儲能設備整合聯繫平台及公用管線安全供應合作備忘錄，盼強化縣內民生管線安全管理措施。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府今天首度召開公用事業管線聯繫會報，與管線單位成立Line群組，並簽署儲能設備整合聯繫平台及公用管線安全供應合作備忘錄，盼強化縣內民生管線安全管理措施。記者胡蓬生／攝影

歷來因施工開挖道路造成斷水、停氣、漏油等意外時有發生，近來各地的儲能設備工程也欠缺聯繫，苗栗縣政府為加強與管線單位聯繫合作，今天首度召開苗栗縣公用事業管線聯繫會報，與管線單位成立管線Line群組，並簽署儲能設備整合聯繫平台及公用管線安全供應合作備忘錄，希望強化縣內民生管線安全管理措施。

縣府表示，為統整管線施工協調事宜，減少管線施工造成災害事故及道路重複刨鋪，提升民眾用路安全，今年起將每半年召開一次公用事業管線聯繫會報，未來的聯繫會報也將到各管線單位輪流召開，透過會報加強統整管線施工協調事宜。

縣府上午邀台電苗栗區營業處、中油天然氣營業處、中油探採事業部、自來水公司第三區管理處、中華電信苗栗營業處、竹建瓦斯、裕苗天然氣召開今年第一次公用事業管線聯繫會報，縣府相關局處主管也參與，針對各項提案討論。

苗栗縣長鍾東錦指出，今天首度召開管線聯繫會報，盼維護管線安全、通訊品質、民生用水用電供應無虞，同時打造管線溝通聯繫平台，強化通報維修機制，以確保民生管線安全，提供穩定的民生需求，並降低施工事故發生，減少對民眾生活衝擊。

今天會報也針對公共工程預留足夠管道空間、管線施工通報機制、苗栗縣國中小校舍拆除重建工程後續接水接電需求等提案討論；縣府工商發展處並邀管線單位及府內相關單位成立管線Line群組，盼加強橫向聯繫，建立管線單位更即時、更有效率的聯繫管道，並強化管線單位合作關係，透過群組針對管線挖損等突發事故達到即時通報功能，加速管線修復作業。

苗栗縣政府今天首度召開公用事業管線聯繫會報，與管線單位成立Line群組，並簽署儲能設備整合聯繫平台及公用管線安全供應合作備忘錄，盼強化縣內民生管線安全管理措施。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府今天首度召開公用事業管線聯繫會報，與管線單位成立Line群組，並簽署儲能設備整合聯繫平台及公用管線安全供應合作備忘錄，盼強化縣內民生管線安全管理措施。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府今天首度召開公用事業管線聯繫會報，與管線單位成立Line群組，並簽署儲能設備整合聯繫平台及公用管線安全供應合作備忘錄，盼強化縣內民生管線安全管理措施。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府今天首度召開公用事業管線聯繫會報，與管線單位成立Line群組，並簽署儲能設備整合聯繫平台及公用管線安全供應合作備忘錄，盼強化縣內民生管線安全管理措施。記者胡蓬生／攝影

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