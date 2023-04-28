邀管線單位加群組 苗縣首度召開公用事業管線聯繫會報

歷來因施工開挖道路造成斷水、停氣、漏油等意外時有發生，近來各地的儲能設備工程也欠缺聯繫，苗栗縣政府為加強與管線單位聯繫合作，今天首度召開苗栗縣公用事業管線聯繫會報，與管線單位成立管線Line群組，並簽署儲能設備整合聯繫平台及公用管線安全供應合作備忘錄，希望強化縣內民生管線安全管理措施。

縣府表示，為統整管線施工協調事宜，減少管線施工造成災害事故及道路重複刨鋪，提升民眾用路安全，今年起將每半年召開一次公用事業管線聯繫會報，未來的聯繫會報也將到各管線單位輪流召開，透過會報加強統整管線施工協調事宜。

縣府上午邀台電苗栗區營業處、中油天然氣營業處、中油探採事業部、自來水公司第三區管理處、中華電信苗栗營業處、竹建瓦斯、裕苗天然氣召開今年第一次公用事業管線聯繫會報，縣府相關局處主管也參與，針對各項提案討論。

苗栗縣長鍾東錦指出，今天首度召開管線聯繫會報，盼維護管線安全、通訊品質、民生用水用電供應無虞，同時打造管線溝通聯繫平台，強化通報維修機制，以確保民生管線安全，提供穩定的民生需求，並降低施工事故發生，減少對民眾生活衝擊。