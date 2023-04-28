油桐花季變雞蛋花季挨批離譜 桃園客家局解釋了

桃園油桐花季本月23日已開幕，有民眾發現開幕式當天油桐花圖示是緬梔花而非油桐花；桃園市客家局回應，承辦廠商確實選用桐花圖片時，但在印刷輸出時因故出現瑕疵，未顯現紅色花蕊，後續將檢討作業流程、避免相似情況再次發生。不過民代仍認為不應該犯這種錯，接下來的世界客家博覽會有更多圖示，務必檢查仔細，別再讓人誤會。

今年油桐花季自4月23日至5月7日止，以「遊尞桐花庄」為主題，桐花、水、森林為創作意象，敬土地、賞桐花、遊客庄為主軸，市府也規畫龍潭、大溪、龜山、楊梅、蘆竹5條小旅行路線，邀大家一起欣賞桐花之美。

不過有眼尖民眾發現開幕式當天舞台上背板的油桐花的圖案疑誤植成緬梔花（俗稱雞蛋花），拿緬梔花當油桐花覺得相當誇張。市議員黃瓊慧也在臉書寫下「啊這也可以出包？」

客家局回應，承辦廠商在選用桐花圖片時，確實使用油桐花圖片，但在印刷輸出時因故出現瑕疵，紅色花蕊並未顯現出來，因此造成外界對本活動意象產生疑慮，客家局後續將檢討作業流程、避免相似情況再次發生。

市議員劉熒隆表示，油桐花季行之有年非新活動，對於花朵顏色、形狀應相當了解，卻在印刷上出現問題，公部門不應該犯這樣的錯誤，將代表客家的文化圖騰弄錯不應該。