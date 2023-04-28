頭份滑輪溜冰場跑道龜裂 苗栗縣府要求縣長盃賽後刨除重鋪

苗栗縣頭份市六合國小分校預定地綜合運動場揭牌啟用僅2個月，但場內滑輪溜冰場跑道鋪面就出現嚴重龜裂，縣長鍾東錦關切選手訓練安全，上午率教育處及相關人員實勘、了解跑道發生龜裂原因及受損程度後，要求承包廠商14天內完成修補工程，確認安全無虞再開放選手訓練，6月縣長盃滑輪溜冰賽結束後，1個月內全面刨除鋪面重鋪，以徹底改善龜裂問題。

教育處指出，綜合運動場整建總經費1970萬餘元，其中1530萬元由教育部體育署補助，縣府自籌440萬餘元，目前尾款與履約保證金近700萬已暫停支付。工程今年元月申報竣工，1月、2月中旬完成初驗與複驗，2月24日揭牌；整修計畫包括翻修溜冰場、籃球場、草皮，另新建5人制足球場、貨櫃式廁所等，希望以嶄新環境提供學子及社區民眾訓練或運動健身。

溜冰場跑道出現龜裂受損，外界憂心影響選手訓練及民眾運動安全，鍾東錦一早由教育處長葉芯慧、場長李元友、六合國小校長饒世妙及包商等人陪同會勘，多位縣議員及市民代表也到場關心。

針對外界對跑道施作工法及設計的質疑，承包商表示溜冰跑道啟用前曾邀教練和選手先測試，但與苗栗市的國際標準場地比較，眾人希望彎道坡度及直線外側斜率加高，廠商也配合改善並吸收費用，但因裡層內部作用，導致加厚的鋪面龜裂。

縣長盃滑輪溜冰賽將於6月舉行，鍾東錦要求廠商提出具體善後方案，在14天內先完成跑道修補作業，讓選手在安全無虞下正常訓練，縣長盃賽事如期舉行，等賽後再封閉場地，給廠商1個月時間將整個跑道鋪面刨除並重鋪，盼一勞永逸，不再發生龜裂。