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頭份滑輪溜冰場跑道龜裂 苗栗縣府要求縣長盃賽後刨除重鋪

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
頭份市六合國小分校預定地綜合運動場內的滑輪溜冰場跑道鋪面出現龜裂，縣長鍾東錦上午率教育處及相關人員現場實勘。圖／苗栗縣政府提供
頭份市六合國小分校預定地綜合運動場內的滑輪溜冰場跑道鋪面出現龜裂，縣長鍾東錦上午率教育處及相關人員現場實勘。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣頭份市六合國小分校預定地綜合運動場揭牌啟用僅2個月，但場內滑輪溜冰場跑道鋪面就出現嚴重龜裂，縣長鍾東錦關切選手訓練安全，上午率教育處及相關人員實勘、了解跑道發生龜裂原因及受損程度後，要求承包廠商14天內完成修補工程，確認安全無虞再開放選手訓練，6月縣長盃滑輪溜冰賽結束後，1個月內全面刨除鋪面重鋪，以徹底改善龜裂問題。

教育處指出，綜合運動場整建總經費1970萬餘元，其中1530萬元由教育部體育署補助，縣府自籌440萬餘元，目前尾款與履約保證金近700萬已暫停支付。工程今年元月申報竣工，1月、2月中旬完成初驗與複驗，2月24日揭牌；整修計畫包括翻修溜冰場、籃球場、草皮，另新建5人制足球場、貨櫃式廁所等，希望以嶄新環境提供學子及社區民眾訓練或運動健身。

溜冰場跑道出現龜裂受損，外界憂心影響選手訓練及民眾運動安全，鍾東錦一早由教育處長葉芯慧、場長李元友、六合國小校長饒世妙及包商等人陪同會勘，多位縣議員及市民代表也到場關心。

針對外界對跑道施作工法及設計的質疑，承包商表示溜冰跑道啟用前曾邀教練和選手先測試，但與苗栗市的國際標準場地比較，眾人希望彎道坡度及直線外側斜率加高，廠商也配合改善並吸收費用，但因裡層內部作用，導致加厚的鋪面龜裂。

縣長盃滑輪溜冰賽將於6月舉行，鍾東錦要求廠商提出具體善後方案，在14天內先完成跑道修補作業，讓選手在安全無虞下正常訓練，縣長盃賽事如期舉行，等賽後再封閉場地，給廠商1個月時間將整個跑道鋪面刨除並重鋪，盼一勞永逸，不再發生龜裂。

現場有議員質疑場地下方可能被回填不明廢棄物，加上地下水流動擠壓，才造成鋪面龜裂，建議縣府查明；此外各運動場地和公廁設施管理與使用問題，鍾東錦指示相關單位協商妥善處理，至於回填廢棄物的疑慮，因年代久遠難以追查，恐已超過法律追訴期限，如果能明確點出位置，可考慮以鑽探取代開挖了解。

滑輪溜冰場跑道鋪面出現龜裂。圖／苗栗縣政府提供
滑輪溜冰場跑道鋪面出現龜裂。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長鍾東錦( 中）和到場的縣議員交換意見。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長鍾東錦( 中）和到場的縣議員交換意見。圖／苗栗縣政府提供
縣長鍾東錦聽取社區人士對公廁開放的看法。圖／苗栗縣政府提供
縣長鍾東錦聽取社區人士對公廁開放的看法。圖／苗栗縣政府提供
頭份市六合國小分校預定地綜合運動場內的滑輪溜冰場跑道鋪面出現龜裂，縣長鍾東錦上午率教育處及相關人員現場實勘。圖／苗栗縣政府提供
頭份市六合國小分校預定地綜合運動場內的滑輪溜冰場跑道鋪面出現龜裂，縣長鍾東錦上午率教育處及相關人員現場實勘。圖／苗栗縣政府提供

運動 鍾東錦 廢棄物

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