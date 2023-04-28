⽵塹海洋⾳樂祭免門票 5月起辦青年樂團、街舞海選

竹塹青年將於8月12日、13日舉辦第2屆⽵塹海洋⾳樂祭，主打台灣第⼀個不收⾨票以百⼤DJ演出、台灣獨⽴樂團為主軸的音樂活動；為提供更多青年表演舞台，5月將展開海洋盃全國青年樂團和街舞⼤賽海選，有機會前進海洋音樂祭演出成為明日之星。

主辦單位竹塹青年去年就曾在南寮漁港主辦新⽵市第⼀場海洋⾳樂祭「⽵塹海洋⾳樂祭」（BAMBOO Ocean Festival）以及HJBL⽵塹公益籃球賽，延續好評今年活動敲定在8月12日、13日於南寮漁港的貝殼公園舉行，安排電子音樂與獨立樂團接力演出。

竹塹青年今天舉辦宣傳活動，立委鄭正鈐、市府文化局長錢康明等人替活動站台，肯定青年勇於嘗試，讓更多民眾可正向親近海洋、音樂。8月12日將邀請流⾏歌⼿樂團與百⼤DJ演出，第⼆天8月13日則輪到海洋盃全國青年街舞跟樂團的總決賽壓軸登場。

竹塹青年活動主辦人孫宗孝說，台灣近年來引進不少國外⼤型電⼦⾳樂祭，但票價往往貴的讓許多⼈無法負擔，竹塹海洋音樂祭免門票，將邀請數名世界跟亞洲百⼤女DJ參與，海洋盃全國青年樂團和街舞⼤賽徵選活動也免收報名費，鼓勵青年踴躍參與。

孫宗孝也提到，第2屆⽵塹海洋⾳樂祭集結6大元素，有百⼤DJ與流行歌手樂團聯合演出、海洋盃全國青年樂團大賽、海洋盃全國青年街舞⼤賽、海岸線淨灘、青年新創市集、野餐區。特別號召青年⼀起淨灘，活動定期每個月舉辦，目標清除20公噸垃圾。