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舊山線龍騰斷橋禁不起再斷 苗栗縣府加固裝「義肢」將竣工
苗栗縣縣定古蹟「魚藤坪斷橋」是舊山線知名景點，但殘存的結構體有部分出現嚴重損害，縣府去年9月間展開緊急加固工程，最近並吊掛鋼構支撐，預計5月8日竣工，將在強化結構後重現斷橋之美。
魚藤坪斷橋就是全台知名的「龍騰斷橋」，曾有台灣鐵道建築藝術極品美譽，但殘存的橋柱建築歷經多次地震及豪雨侵襲，部分結構出現損害，縣府為避免古蹟結構持續惡化，向台鐵爭取經費辦理緊急加固工程，希望強化斷橋的古蹟保存，讓更多遊客感受這處舊山線瑰寶之美。
魚藤坪斷橋是日治時代興建的鐵路橋，但在1935年中部大地震後成為斷橋殘拱，1999年九二一大地震，斷橋第4座橋拱又斷裂，再添歷史新傷，無言訴說天災的強大威力；龍騰斷橋兩度見證大地震歷史，2003年縣府依文資法公告指定為縣定古蹟。
苗栗縣文化觀光局去年展開緊急加固工程，最近並進行鋼構支撐架的吊裝工作，但有些賞景遊客發現斷橋圍籬施工，對情況不太了解，文觀局今天提出說明，也公布斷橋加固工程即將竣工的好消息。
文觀局指出，加固範圍為北斷橋，因歷次地震、颱風導致結構嚴重受損，其中1號橋墩拱圈底部與橋墩接續部位有水平裂縫，且平面有扭轉變形現象，僅靠摩擦力抵抗外力作用，另外1、2及3號橋墩上部女兒牆也都有明顯水平裂縫，且有向外錯移變形現象，如不適當修復補強，未來發生地震，裂縫可能繼續擴大，女兒牆體也可能向外滑移掉落。
緊急加固針對魚藤坪斷橋損壞現況採取應變措施，工法不會傷及古蹟本體，加固構件與橋墩會設置橡膠墊隔離接觸，將噴漆塗裝融入古蹟本體樣貌，緊急加固可確保未來修復設計的安全性，並保護古蹟現況，防止出現更大規模崩塌，避免危及遊客安全。
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