竹北天坑 綠營批建案「偷吃步」躲環評 竹縣府：立案列管

新竹縣議會民進黨團今早召開記者會批新竹縣政府「官商勾結、草菅人命」，縣議員歐陽霆提出4點質疑縣府，要求楊文科「說清楚講明白」；竹縣府回應「該路段路權為竹北市公所權責，縣長楊文科與竹北市長鄭朝方達成共識」，已封鎖周邊道路及透地雷達監測。

因楊文科率團前往日本宮崎縣參訪，由新竹縣府回應；縣府指出，今早已與竹北市長鄭朝方協議，市公所將全力配合相關作業，並要求建商以透地雷達設備，預防性檢測建案四周道路土質情形，預防再次坍塌。

縣府表示，由於該路段路權為竹北市公所權責，市公所將全力配合周邊道路封鎖及透地雷達監測等，展開全面檢測，副縣長陳見賢也在楊縣長指示下，已與市公所研議相關作業，確保附近住戶安全無虞。

同時，縣府也將依「新竹縣建築爭議事件處理辦法」，將此次工安事件提列為建築爭議的損鄰事件，立案列管，通知起造、承造及監造人改善鄰房損害情況，並於完成安全改善修復後，檢具相關證明文件與同意書報府核備，後續建商也必須與受損戶達成和解，縣府才會核發使用執照。

後續該工地建商如欲復工，縣府將與竹檢取得共識，要求工地完善工地安全，確定鑑定報告結果無虞，舉辦施工說明會，繳清所有罰鍰，以嚴格標準檢視改善結果後，再評估是否辦理復工。

新竹縣議會民進黨團上午記者會上批，豐采520建案原本設計僅13層樓商場，卻在2016年以強行壓迫方式，讓都委會通過土地使用分區變更，使得建案暴漲到35層樓的住商混合大樓，更為規避二階環評，以「偷吃步」方式，將建案高度設計在119.8公尺，避開法規120公尺限制。

縣議員歐陽霆4點質疑質疑，縣政府為何在上次坍塌後復工說明會上無法對坑洞成因回應、為何縣府還是一再允許建商復工、為何大開方便之門讓建商能夠將建案拉高到35層樓，還躲過環評、為何將責任推給竹北市公所；歐陽霆痛批「新竹縣政府這是在踢皮球，還是藉此政治鬥爭」。

他指出，楊文科在去年選前不避嫌使用豐邑建設的接待中心作為競選總部，他說「是不演了嗎？楊文科和豐邑的關係相信大家非常清楚」、「楊縣長不要再擺爛了，請你勇敢面對、說清楚講明白」。

縣議員蔡蕥鍹表示「人心惶惶」，受影響住戶已發文給新竹縣府要求主管機關確認對周邊建築無損，並要求建商提出具體賠償及改善計畫，否則不排除提告。

蔡蕥鍹指出，早在今年4月26日的工程安全監測系統觀測結果報告中就指出，莊敬六街就已被列入受影響最大地區，結果仍發生天坑吞特斯拉，她批建商造成安全問題，卻要周邊住戶買單，相當不合理，建商已經涉及公共危險罪嫌。