竹北天坑／特斯拉誰賠？三方推 律師：要選對有利求償

新竹竹北建案旁昨天出現天坑吞掉特斯拉，造成特斯拉嚴重毀損，豐邑建設、新竹縣政府與竹北市公所都認為責任不在己，倒霉車主昨透露，剛買的230萬元特斯拉撞成這樣，現在只能先交由保險公司處理，「真的會很不爽」。

車主Jason看到自己的愛車精準掉進洞中，滿是傻眼，更在一旁全程看著毀損的愛車被吊起十分無奈，這輛特斯拉Model Y是他上個月才剛花230萬元牽的新車，更花數萬元包膜，如今毀損嚴重，「有沒有保險不是重點，重點是剛買就撞成這樣，真的會很不爽」。

究竟誰該負起賠償特斯拉的責任？新竹縣政府要求應由肇事的建商負起全責，不僅包含賠償特斯拉車損，同時道路毀損、確保鄰近大樓安全，同樣要由屢次闖禍的豐邑建設負責，且在沒有給出居民滿意的答覆及消除居民疑慮前「不准復工」。

竹北市公所認為，建案周邊出現路面塌陷意外，建案建照是由新竹縣政府核發，因此主管權責機關在新竹縣政府，竹北市公所尊重新竹縣政府對建商所提出的賠償要求，由主管機關新竹縣政府進行全面肇因調查後，依成因所屬單位負責。

不過，豐邑建設則尚未對是否會負責賠償特斯拉給出肯定回應，豐邑建設昨更派出協理表示，因為天坑出現的位置並不是在工地側，而是莊敬六街的另一側，現在不能斷定就是他們工地施工造成，應進一步釐清事發原因為何，是不是該處的水溝破裂導致。

律師呂俊杰指出，所謂天坑，一般是指原因不明的巨大坑洞，如果天坑出現，屬不可抗力，道路設置地點並非土壤易流失的危險區域，機關也沒有土壤流失定期檢測的相關規範，比較難認為道路之設置或管理有何欠缺，道路養護單位不負國賠責任。

車主可以主張縣府公務員早已知悉道路一再出現狀況，卻沒有對當地道路設置進行完整檢測，了解土壤流失狀況，是否已掏空路基；如果公務員對道路養護沒有作為，影響到道路安全，進而一再發生車輛跌入天坑事件，車主可以向縣府請求國家賠償。

呂俊杰表示，如果縣府在行政調查後，對建商開罰，並鑑定認為是建商的疏失，車主可以同時對建商提出求償，包括車輛維修的費用，以及修復後、車輛變成事故車的價值減損費用，共有2筆金額；如果車主不打算維修，要直接處理掉，則可以請求車輛因事故而減損的費用，車主可以比較那一種求償方式比較有利。

呂俊杰指出，車主對縣府提出國賠、對建商提出侵權行為損害賠償後，如果法院判決勝訴，再由被告二方自行依據責任比例分攤賠償金額，賠給車主。