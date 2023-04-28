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桃園明年1月成立六都第一個婦幼局 議員問裁哪個局處

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市議會多位議員質詢市府成立婦幼局的期程、組織架構，圖為徐其萬議員質詢人事處長林妙貞。記者鄭國樑／翻攝
桃園市議會多位議員質詢市府成立婦幼局的期程、組織架構，圖為徐其萬議員質詢人事處長林妙貞。記者鄭國樑／翻攝

桃園市政府人事處今天上午到議會工作報告，多位議員質詢市府何時成立全國一個婦幼局，是否會排擠相關局處員工的權益？副市長王明鉅、人事處長林妙貞首次鬆口表示，預計明年1月成立，包括文化局總圖和各區圖書館業務移給教育局，都不影響市府員工權益。

民進黨議員呂林小鳳、陳雅倫、彭俊豪、魏筠，國民黨議員徐其萬、錢龍、張桂綿、李柏坊和無黨籍議員質詢時，幾乎都追問婦幼局成立後，市府要裁撤哪一個局處，哪幾個局處人員會移撥到婦幼局？

議員們質疑婦幼局和社會、衛生局的業務同質性高，認為會疊床架屋。議員劉仁照強調，不能為了兌現張善政市長選舉政見，或標榜政策走在前面勉強成立婦幼局；議員楊家俍認為，其實社會局改名字突顯顯婦幼政策就可以。議員許家睿指出，按照地方自治法成立婦幼局組織條例要送議會審議，市政府說1月就要成立，但是組織章程到現在都還沒有送到議會，市政府要加快作業速度。

王明鉅沒有明確答覆議員質詢，不過也說明成立婦幼局會以移撥社會局業務為主，包括家服中心、新住民、少年輔導業務，勞動局、教育局也業務要移撥，籌組的方向沒問題，但是組織架構有多個選項，要再跟市長討論後才會定案。至於市政府一級單位32局處已經編滿，成立婦幼局以後會裁撤哪一個局處，王明鉅答覆還在評估，有信心完成。

議員 教育局 衛生局 王明鉅

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