桃園市111年國賠金額六都最高 議員要求檢討改進

中央社／ 桃園28日電

桃園市去年國家賠償確定案件數六都最低，但賠償金卻是六都最高，其中因道路不平造成女學生摔癱的國賠金額就高達新台幣2000多萬元，市議員要求市府徹底檢討原因並修補漏洞。

桃園市議會27日進行桃園市政府法務局工作報告，市議員舒翠玲表示，桃園市去年的國賠確定案只有5件，但賠償金額2841萬7306元最高，反觀台中市65件國賠確定案才2328萬600元，新北市9件國賠確定案的賠償金額也才961萬1495元，桃園市的國賠確定案最少、金額卻最高，代表造成民眾的傷害很嚴重。

舒翠玲指出，其中年僅21歲的羅姓護校女學生在騎車上學途中，因路面突起而摔車，導致終生無法工作，由於現場沒有防護措施及警告標誌，因此國賠了2000多萬元，她要求市府針對國賠案分析原因補起漏洞。

市議員簡志偉表示，針對國賠案件除了究責，應該要對相關單位，包括包商及公務員多宣導，除避免公務員因疏忽而觸法，也保障民眾用路安全。

市議員徐其萬指出，因為道路養護問題造成女學生一輩子嚴重傷害，不管賠了多少都難以彌補，要求市府需跨局處提升對公共工程品質的要求，國賠是一回事，但造成家庭破碎不應該。

法務局長賴彌鼎表示，此案除委託律師向巡察及保固廠商進行求償，也會針對道路維護相關單位加強宣導。

依據法務局提供的資料顯示，桃園市在2020年至2022年間，國賠案件前3大案由，依序為道路坑洞、路面管理及道路附屬設施缺陷，將於市政會議中請相關單位檢討改善。

國賠 桃園 議員

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