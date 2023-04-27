新竹市「民安9號」演習今登場 模擬軍事破壞場面逼真

新竹市政府今天舉辦112年全民防衛動員暨災害防救（民安9號）演習，今年首度以戰爭災害為主軸，現場模擬竹市轄內關鍵基礎設施及道路遭受炸毀等軍事破壞等情境，並結合戰爭期間發生芮氏規模6.0地震與多項災害緊急應變複合狀況，大場面演練逼真。

市長高虹安親自主持上午場兵棋推演與下午場新竹漁港登場的綜合實作演練，她說「災害防救沒有假期」災害防救及戰災整備一刻不能鬆懈，藉由演習整合軍方、政府及民間資源驗證全民防衛動員能量，達成災害防救及軍事目的，維護市民生命財產安全。

今天的民安9號演練是新竹市首次以軍事作戰為主假想災況，結合戰時發生天然災變下。高虹安特別提及竹市轄內擁有科學園區，是臺灣半導體產業核心樞紐，同時影響著全球經濟發展，對於守護城市安全與運作，市府責無旁貸，將持續以「建構戰時市政持續運作與支援軍事作戰能力」，以利戰時將災害損失降至最低。

主辦的竹市消防局指出，民安9號演習今天先在北區區公所辦理兵棋推演，下午到新竹漁港P3停車場辦理綜合實作及於南華國中辦理戰時災民收容救濟站開設演練，總計動員1000人、救災車輛146輛及直升機2架次，展現災害救援、疏散撤離、收容救濟安置、傳染病防治等能力，以及戰時重大災害事件應變機制。

消防局長李世恭說，市長高虹安上任後已責成各局處將科技力導入各項防災工作，包含重新編修竹市「防災手冊」提供民眾數位下載、整合竹市災害潛勢地區CCTV及淹水感知器、建置智慧防汛平台，以及推動「5G ORAN專網結合可移動衛星之數位韌性通訊系統」，可於戰事或大規模災害造成電力及通訊中斷時，維持基本通訊。

另，今天在化學災害搶救演練項目，也導入「救災機器人」應用，透過救災機器人的水霧噴灑，可以降低環境中毒性化學物質濃度及限制其擴散，並降低救災人員的搶救風險；在戰時傳染病防治演練項目，則運用市府建置的「空品感測物聯網」系統，模擬全面性空汙狀況及可能擴散趨勢。