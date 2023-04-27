全中運今落幕表演傳達族群融合 竹縣斬獲14金8銀25銅
全中運自4月22日起展開一連六天賽事，今天賽程結束並於新竹縣體育館舉行閉幕典禮，由本屆地主新竹縣及下一屆承辦的台北市帶來精彩表演，向所有在場上賣力揮灑青春的選手致敬，這次竹縣共計斬獲14金8銀25銅，全中運執委會主委、新竹縣長楊文科指出，全中運是中學生的運動賽事的最高殿堂，未來的奧運、亞運選手都從此誕生。
教育部體育署主任秘書呂宏進代表體育署正式宣布，112年全中運大會結束，並喊出「時間有限、運動無限，113年全中運台北市來相見。」他感謝新竹縣把賽事辦這麼好，開幕式、選手之夜以及交通接駁、行銷、科技等，將文化科技做結合。
地主城市表演主題為「『竹』群共和‧勇往直前」，透過馬戲及街舞共演，呈現族群共好的精神，地主城市表演結束後，楊文科與呂宏進將會旗交接給台北市副市長林奕華，並由台北市的團隊帶來表演「夢想啟航」，以世界共融為表演主題，搭配輕快的爵士樂，呈現高難度的特技舞蹈。
新竹縣府指出，此屆賽事榮獲金牌選手有國男組自由車72公里個人公路賽新豐國中彭成愷、高女組田徑跳高東泰高中鄒淑珺、國男組柔道第六級尖石國中徐子堯、高男組田徑10000公尺湖口高中徐立紘、國女組角力自由式第七級尖石國中林芷彤、國女組擊劍團體銳劍博愛國中張芯慈、杜羽蕎、江婕羽；國男組角力自由式第四級尖石國中徐昱鎧、國中組羽球男女混合雙打賽博愛國中黃子源、龔嘉誼。
國女組田徑五項全能及國女組田徑跳高由芎林國中林沛萱(3907破大會紀錄)；高男組柔道第七級：仰德高中蔡世恩；國女組拳擊第九量級五峰國中呂玟靜；高男組田徑5000公尺湖口高中徐立紘(14:57.85破大會紀錄)；高女組田徑5000公尺湖口高中刁筱唯，共為新竹縣獲14面金牌。
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