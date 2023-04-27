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獨／預告4月大規模開挖卻仍沒動靜？新竹棒球場最新狀況曝光

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獨／預告4月大規模開挖卻仍沒動靜？新竹棒球場最新狀況曝光

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市立棒球場迄今尚未展開挖掘。圖／居民提供
新竹市立棒球場迄今尚未展開挖掘。圖／居民提供

新竹市立棒球場何時改善完成備受矚目，市長高虹安3月底曾表示，已跟廠商著手試挖掘、放樣作業，4月將擴大規模挖掘。但據本報掌握棒球場迄今仍尚未開挖，不僅有民代直言效率太差，連居民也認為場地空轉太久，市府今晚回應正在相關前置作業，預計5月上旬完成OT點交協商完成後，就可進場開挖。

新竹市政府今年初邀集專家學者成立「棒球場工程體檢會」，討論針對棒球場改善將試體取樣及試掘，並接續取樣及開挖土層斷面送實驗室分析，高虹安3月底也受訪表示棒球場4月將擴大規模挖掘，但附近居民每天緊盯棒球場，無奈「到現在都完全沒動」。

該名居民住家就在新竹市立棒球場旁，走到陽台就能俯瞰棒球場場地動態，但3月以來只注意到棒球場場地上有拉紅線，應是定位所用，但迄今仍不見挖掘動作。

「新竹棒球場花了12億元重建，要改善速度應該加快。」該名居民表示，前朝弄不好棒球場，還記得去年7月開幕戰時，不少外地球迷大包小包來到新竹看棒球賽的盛況，最後卻是演變成場地缺失造成球員受傷延賽，身為在地的新竹人看了真的很慚愧。

該名居民認為，棒球場迄今已經封閉9個月，最大問題就在草皮，他觀察排水狀況真的很差，前陣子有天晚上下大雨，隔天一早放晴許久，但他一看球場牆壁邊的紅土層仍有積水。他希望場地不要再這樣空放下去，擔心又得耗費公帑修修補補。

新竹市議會棒球場改善監督小組召集人、國民黨議員吳旭豐說，據了解市府這周一有開第3次體檢會，已有要求市府提供資料，還未獲回覆，就他側面了解，第2次體檢會雖有提出採檢方法，但第3次會議上有修改，是否討論定案尚不得而知。

「市府的執行效率太低。」吳旭豐強調，從第2次體檢會到現在又過了1個多月，棒球場採檢、開挖進度都沒有進展，他認為進度過慢、太沒效率，市府應說明到底發生什麼事？他也要求若確定採檢方法後，採檢當天應直播、全程錄影公開。

新竹市政府今晚回應，棒球場改善工程將由擁有WBC場務經驗的施工團隊承作，市府也與中華民國棒球協會合作，將透過溝通美國職棒大聯盟場務專家，「朝邀請美國職棒大聯盟派員來協助棒球場改善」方向邁進，以達事半功倍之效。

市府也說明4月以來相關工作，包含4月14日與中華民國棒球協會會同相關單位會勘棒球場，並依其專業建議調整「新竹棒球場排水改善暨檢測工程」，在4月24日第三次體檢會中，也獲得工程法律專家以及棒協與WBC賽事承辦單位的寶貴建議，近期將開始進行排水改善及檢測，並請土木技師公會協助派員進行場地鑑定作業。

竹市府表示，在正式進場施作前，市府必須完成與龍來的OT營運資產點還作業，目前由教育處辦理，預計5月上旬前完成。在OT點交協商完成後即可進場開挖。

居民注意到新竹棒球場場地上有拉紅線，應是定位所用。圖／居民提供
居民注意到新竹棒球場場地上有拉紅線，應是定位所用。圖／居民提供
新竹市立棒球場迄今尚未展開挖掘。圖／居民提供
新竹市立棒球場迄今尚未展開挖掘。圖／居民提供

新竹市立棒球場 高虹安

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