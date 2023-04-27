桃首座庇護工場結合超商 張善政宣傳母親節禮盒

桃園中壢1號社宅1樓由庇護工場樸樹咖啡與全家便利商店合作，提供12位身心障礙者培養就業職能的機會，今盛大開幕，加上母親節將至，桃園市長張善政今也親臨推廣庇護工場商品，邀大家可選擇購買庇護工場商品寵愛媽咪，同時也能照顧到庇護工場員工。

樸樹咖啡中壢1號便利複合店，透過勞動局輔導由財團法人台北市勝利社會福利事業基金會與全家便利超商合作，打造小巧精緻且商組齊全的「全家」FamiSuper超市店及合併咖啡烘培的手作經營，店內設置完整的超市專區，隨時保持數千項產品，及可容納約20人的寬敞座位區，是適合民眾採購多樣食材及悠閒度過下午時光的好地方。

張善政今出席母親節庇護商品行銷暨樸樹咖啡中壢一號便利複合店開幕記者會，參觀商店不僅稱讚庇護工場員工製作蛋糕看起來超美味，也替他們佩戴勝利基金會與全家便利商店合作的榮譽臂章，勞動局長李賢祥指出，超商與庇護工場是首度結合，希望可以好好發展。

李賢祥說，今年勞動局輔導其於中壢1號宅設立庇護工場，提供身心障礙者庇護就業機會，除了透過聘用專業輔導團隊簡化工作流程、完善輔導庇護員工機制，便利複合店也是悠閒度過時光的優質場域，歡迎享用各種咖啡和甜點。

張善政表示，桃園的庇護工場有超過50位專業人員在細心指導員工，且涵蓋餐飲、烘焙、零售、洗衣、蔬菜產銷、印刷服務等多元營業類別，溫馨的母親節即將來臨，許多朋友正在絞盡腦汁挑選禮物，鼓勵鄉親趁此機會發揮愛心，優先選購由桃園庇護工場推出的產品，一起支持身心障礙朋友。

庇護工場年度代言人陳明珠表示，母親節除了送愛給媽媽，也要推己及人、散播愛的種子，在表達愛意時，都可踴躍選購桃園庇護工場推出的多元產品。