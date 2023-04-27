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消費糾紛弱勢權益難保？桃園議員：消保官別像沒牙老虎

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園議員質詢法務局，要求消保官拿出魄力維護消費者權益，圖為消保官日前和衛生官局人員到蘋菓西打平鎮廠稽查畫面。圖／桃園市衛生局提供
桃園議員質詢法務局，要求消保官拿出魄力維護消費者權益，圖為消保官日前和衛生官局人員到蘋菓西打平鎮廠稽查畫面。圖／桃園市衛生局提供

桃園市政府法務局今天到議會工作報告，議員錢龍指出，一年有8400多件消費糾紛申請調解，超過1000件因為被檢舉者不出席、不理會，造成調解不成消保官也沒輒，消費者權益白白受損，黃婉如議員要求法務局要拿出魄力不能任由不負責的一方處理消費糾紛。

議員們表示，法務局統計去年12月25日新市府團隊上任後，至3月31日消費諮詢1345件 ，受理消費爭議2984件，去年8000多件糾紛又以房屋類677件最受矚目，包括廣告不實、房屋滲漏水、租屋押金返還、施工不良、房屋修繕等。

其他主的消費糾紛還有線上遊戲類546件，原因為帳號停權、遊戲儲值退費、遊戲規範、契約無效（未成年人）、遊戲品質等；運輸類540件，原因為退費、外送平台收費標準、機票退改票、服務品質、取消訂單等。另外，補習、購車、電器、瘦身美容消費糾紛也是社會關注焦點。

法務局長賴彌鼎表示，對不出席消費紛爭調解的業者，會視情況啟用行政調查權，今年第一季有34件採行政調查手段稽查，以購屋、買車糾紛為例，會到公司調查是否有按定型契約規定，有違規情節會要求改善，不配合就通知改善，業者如果避不見面，就在公司貼公告要求改善，再不配合就裁罰。

黃婉如指要求，法務局的消保官要告訴申訴人後面法律程序怎麼走，消保官要力求解決問題，不要像沒牙齒的老虎，像蘋菓西打疑似生產線遭汙染，成品出現沈澱物事件，消保官除了和衛生局到工廠聯合稽查，也應該要進一步出面教導消費者，說明已經封存哪幾批的產品，萬一業者沒有全部收回有問題的品，要如何辯識？

賴彌鼎雖然強調業者已經封存問題產品，但黃婉如仍質疑業者自行從市場下架，收回的問題生產線成品是否徹底，仍讓人不能放心。

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