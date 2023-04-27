竹市生命紀念園區閒置空地將蓋停車場 9月完工啟用

新竹市生命紀念園區每逢喪葬吉日，停車位往往一位難求。市府昨天邀集民代會勘生命園區成德路與成德一街口閒置空地，確定將作為該停車場，目前規畫設計中，預計9月完工啟用，總經費200萬元，屆時將可新增小客車停車位39席。

新竹市政府秘書長張治祥、民政處長嚴翊琦及交通處長倪茂榮昨天與市議員陳啓源、陳治雄及陳建名會勘生命園區成德路與成德一街口閒置空地，研議將開闢該處空地作為停車場，以紓解生命園區及周邊里民停車需求。

民政處長嚴翊琦表示，該空地因長期遭民眾棄置垃圾及占用，已於出入口施作阻隔設施，並定期派員巡檢，確保場地環境整潔，後續將與交通處合作開闢停車場，紓解當地停車需求。

交通處長倪茂榮進一步說明，生命園區停車場平均停車率僅4至5成，但喪葬熱門日子停車位供不應求。為紓解停車需求，將開闢空地為停車場，完成後比照生命園區停車場實施收費，每小時20元，提高停車周轉率、避免遭長期占用。

成德路與成德一街口閒置空地轉作停車場案目前規畫設計中，預計6月公告招標、7月開工、9月完工啟用，總經費200萬元，屆時計可提供小客車停車位39位。

陳啓源、陳治雄及陳建名等人昨天也建議市府，替新竹市成德路與成德二街增設行人穿越道線，以維護行人路口安全，交通處回應將納入評估改善。