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竹市生命紀念園區閒置空地將蓋停車場 9月完工啟用

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府昨天邀集多名議員會勘生命園區成德路與成德一街口閒置空地，確定將作為該停車場，預計9月完工。圖／竹市府提供
新竹市政府昨天邀集多名議員會勘生命園區成德路與成德一街口閒置空地，確定將作為該停車場，預計9月完工。圖／竹市府提供

新竹市生命紀念園區每逢喪葬吉日，停車位往往一位難求。市府昨天邀集民代會勘生命園區成德路與成德一街口閒置空地，確定將作為該停車場，目前規畫設計中，預計9月完工啟用，總經費200萬元，屆時將可新增小客車停車位39席。

新竹市政府秘書長張治祥、民政處長嚴翊琦及交通處長倪茂榮昨天與市議員陳啓源、陳治雄及陳建名會勘生命園區成德路與成德一街口閒置空地，研議將開闢該處空地作為停車場，以紓解生命園區及周邊里民停車需求。

民政處長嚴翊琦表示，該空地因長期遭民眾棄置垃圾及占用，已於出入口施作阻隔設施，並定期派員巡檢，確保場地環境整潔，後續將與交通處合作開闢停車場，紓解當地停車需求。

交通處長倪茂榮進一步說明，生命園區停車場平均停車率僅4至5成，但喪葬熱門日子停車位供不應求。為紓解停車需求，將開闢空地為停車場，完成後比照生命園區停車場實施收費，每小時20元，提高停車周轉率、避免遭長期占用。

成德路與成德一街口閒置空地轉作停車場案目前規畫設計中，預計6月公告招標、7月開工、9月完工啟用，總經費200萬元，屆時計可提供小客車停車位39位。

陳啓源、陳治雄及陳建名等人昨天也建議市府，替新竹市成德路與成德二街增設行人穿越道線，以維護行人路口安全，交通處回應將納入評估改善。

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