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竹北天坑再現！里長憂安危：案旁道路是往竹科幹道

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
這個建案正位於竹北核心地區，周邊就是竹北往科學園區最重要的道路，呼籲縣府要全面檢測周邊道路，否則恐危及民眾的安全。記者郭政芬／攝影
這個建案正位於竹北核心地區，周邊就是竹北往科學園區最重要的道路，呼籲縣府要全面檢測周邊道路，否則恐危及民眾的安全。記者郭政芬／攝影

新竹竹北天坑再現，這次是特斯拉遭殃，整輛車被天坑吞食掉進洞，對面的社區有四百戶、近3千人擔心生命安危，里長毛振福直言，這個建案正位於竹北核心地區，周邊就是竹北往科學園區最重要的道路，呼籲縣府要全面檢測周邊道路，否則恐危及民眾的安全。

新竹縣議員蔡蕥鍹說，今天早上五點時，社區住戶反應有聽到一聲巨響，後來在9點50分，發生坍塌事件，這已經是第5次發生，這次也是離住戶社區最近，住戶們都很擔心。新竹縣長楊文科有到現場同意立刻停工，縣府會再全面清查，路面將全面開挖，清查地下管線的結構。

蔡蕥鍹說，民怨已經炸鍋了，縣府也同意對住戶大樓的安全結構來做檢測。但她也批評，縣府沒有積極處理，包含去年她函文給縣府工務局處，竟然都沒有一件回覆，以行政程序來說相當不及格，更何況這是人命關天的事情。

「新竹縣府根本在擺爛！」新竹縣議員歐陽霆表示，在明確原因沒有出來之前，新竹縣府一次次復工，他質疑新竹縣府與建商豐邑的關係？有需要拿市民的安全來做嗎？新竹縣府到底要擺爛到什麼時候？

十興里里長毛振福說，這個520建案坍塌的地點與上次不同，上次是在勝利二路和自強北路轉角，這次是莊敬六街，在社區的正前方，「以這次的坍塌狀況來看，這個建案的周邊道路，都是有問題的。」

毛振福說，自強北路的交通流量是竹北往科學園區的重要道路之一，也影響著大竹北地區民眾的安全，毛振福呼籲，新竹縣府要重視此問題，萬一哪天自強北路也坍塌，那要怎麼辦？縣府要做周邊道路的全面檢測與開挖，了解周邊道路的地質如何，才能真正的治標。

新竹竹北天坑再現，這次是特斯拉遭殃，整輛車被天坑吞食掉進洞。記者郭政芬／攝影
新竹竹北天坑再現，這次是特斯拉遭殃，整輛車被天坑吞食掉進洞。記者郭政芬／攝影
對面的社區有四百戶、近3千人擔心生命安危。記者郭政芬／攝影
對面的社區有四百戶、近3千人擔心生命安危。記者郭政芬／攝影
現場吸引許多民眾圍觀討論，連外國民眾也前來拍照。記者郭政芬／攝影
現場吸引許多民眾圍觀討論，連外國民眾也前來拍照。記者郭政芬／攝影

天坑 特斯拉

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