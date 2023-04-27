竹北天坑再現 藍綠白民代齊轟：建商信用破產

新竹竹北豐采520建案周邊再次發生地基掏空、路面塌陷，8個月內塌5次，今天上午更造成一輛特斯拉掉進洞中嚴重毀損，更危及周邊大樓結構安全，地方藍綠議員齊砲轟建商屢次造成意外發生「信用破產」，要求建商及新竹縣政府盡快調查原因，向周邊居民說明。

新竹縣長楊文科事發後半小時立即趕抵現場，立刻下令建案停工，同時要求建商負起責任，在建案工地周邊進行徹底地質調查及24小時地層監測，楊文科強調「茲事體大、人命關天」，不容建案再次發生意外。

民進黨籍新竹縣議員歐陽霆痛罵，豐采520已經不是第一次發生塌陷意外，在第三次位於勝利二街的塌陷發生後，住戶都要求必須徹底調查；歐陽霆指出，新竹縣政府必須負起責任，因為之前停工後都還沒調查出原因，短短停工數天縣政府就讓工地再次復工，是置周邊居民生命安全於不顧。

歐陽霆質疑，為何該工地一再發生塌陷都能短時間復工，是否楊文科與建商「關係匪淺」，更點出去年楊文科競選新竹縣長的競選總部，就是設在該建商的建案銷售接待中心，因此一再復工、一再塌陷都沒事。

國民黨籍新竹縣議員吳旭智認為，一再塌陷已造成周邊大樓住戶恐慌，對於新竹縣政府與建商一再保證不會再塌而復工，卻又一再發生意外，住戶對於建商及縣政府的承諾已「信用破產」，吳旭智要求建商用最快時間調查塌陷原因，並應召開說明會向居民說明。

民眾黨籍縣議員林碩彥同樣質疑建商與新竹縣府關係不明，讓屢次塌陷的建案一再復工，卻又沒有調查清楚塌陷原因，甚至前幾次塌陷議員前往關切要求建商提出說明，都被建商呼嚨過去，林碩彥要求豐采520周邊應全面開挖，確認是否有其他掏空位置，否則明天塌哪都不知道，萬一是竹北主幹道自強北路在尖峰時刻塌陷，恐怕造成嚴重人員傷亡。