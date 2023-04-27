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很恐慌！竹北天坑竟塌5次 住戶怒：已塌到家門口了

聯合報／ 記者郭政芬巫鴻瑋／新竹即時報導
社區住戶們怒轟，已塌到家門口 。記者郭政芬／攝影
社區住戶們怒轟，已塌到家門口 。記者郭政芬／攝影

新竹竹北天坑再現，這次竟是特斯拉遭殃，整輛車被天坑吞食掉進洞，對面的社區有400戶、近3千人，蔡姓主委與幾位住戶出面怒批，這邊已經塌了5次，住戶人心惶惶，這次還坍塌到家門口，誰來負責？

許姓副主委怒批，已經坍塌第五次，每次辦說明會，都是挑居民不方便的時間，事情都沒有徹底解決，1個地方就塌了這麼多次，非常嚴重。

蔡姓主委指出，坍塌前面的社區大樓住了400戶，這裡每天有學童上下學、民眾上下班，「大家非常擔心，危及到我們的生命了。」

李姓公設委員怒轟，坍塌的問題恐會危機到房子的結構危險，住戶們之前就反映過路面塌陷，結果檢查完，也沒有公正單位來說服大家，但奇怪的是，政府單位卻讓這次一再坍塌、一再復工，這次已經坍塌到大門口，這裡有建設損害、生命財產安全，誰來負責？

從打地基開始，這區就出現漏水的問題，會不會是因為震旦導致結構損害，「為甚麼這裡得要鄰路開挖，還挖到6層樓這麼深？」

住戶們要求縣府拿出魄力，好好處理此事，更希望該建設公司能出面解決，不要危機到社區民眾的安全。

天坑出現位置就在多次發生周邊路面塌陷的建案旁，一旁社區居民恐慌要求縣政府出面協助。記者郭政芬／攝影
天坑出現位置就在多次發生周邊路面塌陷的建案旁，一旁社區居民恐慌要求縣政府出面協助。記者郭政芬／攝影

天坑 新竹

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