2千萬蓋溜冰場 才兩個月裂損嚴重 簡直「體無完膚」
苗栗縣政府斥資近2000萬元在頭份市六合國小分校預定地規畫改善的綜合運動場，不料開幕啟用2個月，溜冰場的外圈地面就出現嚴重龜裂，縣議員陳光軒接獲民眾反映，前往查看，直呼「太離譜」，要求縣府徹底改善；縣府教育處表示 ，當初廠商調整坡道及彎度，因非一體成型，以致不斷出現裂縫，近日將封場施工挖除改善。
陳光軒指出，綜合體育場2月底才由縣長高調主持啟用典禮，豈料落成剛滿2個月，溜冰場就開始嚴重龜裂，裂縫多到讓人感到不可思議，附近居民表示這個溜冰場從落成後就一直在補裂縫，根本沒有好過，比之前重新整修前更爛，整個外圈可說「體無完膚」，大的裂縫甚至有一個巴掌寬。
陳光軒說，他不是工程專業，但即使一般人也看得出施工品質有問題，且從外圈表面顏色不一致的情況來看，顯然已非第一次修補，即使如此溜冰場也未封閉，似乎低調在處理，應該立即找出問題解決；縣內的滑輪溜冰選手許多是頭份子弟，不但培育出世界杯第2、3名的好手，國內獎項也多，他們平日都在這處溜冰場練習，大賽前才會到縣議會附近的專業賽場集訓，頭份的溜冰場對選手的安全性讓人憂慮。
縣府教育處人員表示，六合分校綜合體育場內的溜冰場是整建改善，並非新建的場地，改善工程驗收前曾邀興華高中、建國國中的教練前往試滑，認為改善的彎道及坡度不合適，因此要求廠商調整，完成後才啟用，但因是在原有的水泥及壓克力鋪層上再增加水泥、壓克力鋪層，並非一體成型，啟用後開始出現裂縫，情況愈來愈嚴重，目前還在保固期，已要求廠商全部挖除重鋪，施工前會公告封閉溜冰場，目前估計的工期約一周時間。
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