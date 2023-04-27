快訊

赴緬採訪番紅花革命遭槍殺！日本記者長井健司「死前拍攝畫面」公布

張國煒批台灣不夠重視觀光、落後星國太多 觀光局回應了

校產保衛戰！專輔學校轉型突圍 南向招生扭轉退場命運

竹北「天坑」吞沒1輛特斯拉 楊文科：建案工地勒令停工

聯合報／ 記者張裕珍郭政芬巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹竹北「天坑」再現，竹北市莊敬六街今天早上出現大洞，一輛特斯拉掉進洞內。記者郭政芬／攝影
新竹竹北「天坑」再現，竹北市莊敬六街今天早上出現大洞，一輛特斯拉掉進洞內。記者郭政芬／攝影

新竹竹北「天坑」再現。竹北市莊敬六街今天早上出現大洞，一輛特斯拉掉進洞內，引發熱議，據了解，一旁緊鄰「豐采520」建案，已是第5次發生道路塌陷事故，新竹縣長楊文科今早到場了解，強調「茲事體大、人命關天」，縣府勒令施工單位停工，將展開全面調查。

楊文科今天早上到竹北市莊敬六路了解「天坑」情形說，他說，基於住宅安全起見，縣府勒令施工單位停工，並展開24小時監測與全面展開調查，務必要有圓滿答案才會繼續施工。楊文科也說，竹北地質較特別，會繼續了解以利後續處理。

縣府工務處長江良淵說，豐采520工地周邊的莊敬六街、勝利一路的道路再次發生塌陷情形，目前已奉縣長指示成立專案小組調查塌陷原因，並立刻請工地勒令提供，要求工地派相關機具、開挖道路來了解。

江良淵也說，縣府成立專案小組，下午將請建築師、大地技師與結構技師到場現勘，並開挖了解地下水抽取與工地停工等情形是否關係。停工之餘也會依照建築法處罰，至於車輛掉到坑裡面造成損壞，也將要求建商賠償車主損失。

江良淵表示，後續也將針對道路補強與檢測，周邊住戶居住安全鑑定，若有傾斜與龜裂要求建商處理。他也說明該處位於新興都市計畫區，豆子埔溪地下水位偏高，將進一步了解地層情形，評估是否需要地質改良與固化處理。

新竹竹北「天坑」再現，竹北市莊敬六街今天早上出現大洞，一輛特斯拉掉進洞內。記者郭政芬／攝影
新竹竹北「天坑」再現，竹北市莊敬六街今天早上出現大洞，一輛特斯拉掉進洞內。記者郭政芬／攝影

楊文科 新竹 地下水

延伸閱讀

離譜！竹北天坑吃掉一輛車 特斯拉Model Y遭殃整輛掉進洞

尹錫悅會馬斯克 邀請特斯拉到南韓設超級工廠

馬斯克：特斯拉有實力達到賣車零利潤 並靠自駕軟體賺錢！

華裔女「自駕」受傷告特斯拉敗訴！加州法院：Autopilot不是事故主因

相關新聞

竹北「天坑」吞沒1輛特斯拉 楊文科：建案工地勒令停工

新竹竹北「天坑」再現。竹北市莊敬六街今天早上出現大洞，一輛特斯拉掉進洞內，引發熱議，據了解，一旁緊鄰「豐采520」建案，...

桃園跟進！ 飲料店7月1日起禁用一次性塑膠杯

繼雙北宣布禁止轄內飲料店提供一次性塑膠杯後，桃園市今天也跟進，宣布自今年7月1日起配合環保署限塑政策，飲料店不得提供塑膠...

邊跑邊賞無敵海景 新竹「戀戀海岸線」馬拉松報名開跑

新竹市17公里海岸線景致宜人，遊客造訪可騎車、漫步，欣賞無敵海景，中華民國陸上運動競技協會將於9月30日舉辦「戀戀海岸線...

桃園第2行政園區 花300萬規畫沒下文

桃園市政府大樓辦公空間不敷使用，市府規畫第2行政園區已久，初步選址地點包括桃園、八德區交界的國際路中路埤塘附近，以及桃園...

未禮讓行人開罰 竹市公布前3名路口

新竹市近期發生多件車輛行經路口未禮讓行人的事故，警方啟動「行人及護老交通安全執行計畫」，針對「車不停讓行人」加強取締，昨...

新竹桐花祭移師關西 下月看五月雪

每年桐花盛開時最美的景色就是「五月雪」，隨風飄落的桐花宛如雪花般旋轉落下，今年新竹縣將桐花祭系列活動搬到關西鎮牛欄河舉辦...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦