竹北「天坑」吞沒1輛特斯拉 楊文科：建案工地勒令停工

新竹竹北「天坑」再現。竹北市莊敬六街今天早上出現大洞，一輛特斯拉掉進洞內，引發熱議，據了解，一旁緊鄰「豐采520」建案，已是第5次發生道路塌陷事故，新竹縣長楊文科今早到場了解，強調「茲事體大、人命關天」，縣府勒令施工單位停工，將展開全面調查。

楊文科今天早上到竹北市莊敬六路了解「天坑」情形說，他說，基於住宅安全起見，縣府勒令施工單位停工，並展開24小時監測與全面展開調查，務必要有圓滿答案才會繼續施工。楊文科也說，竹北地質較特別，會繼續了解以利後續處理。

縣府工務處長江良淵說，豐采520工地周邊的莊敬六街、勝利一路的道路再次發生塌陷情形，目前已奉縣長指示成立專案小組調查塌陷原因，並立刻請工地勒令提供，要求工地派相關機具、開挖道路來了解。

江良淵也說，縣府成立專案小組，下午將請建築師、大地技師與結構技師到場現勘，並開挖了解地下水抽取與工地停工等情形是否關係。停工之餘也會依照建築法處罰，至於車輛掉到坑裡面造成損壞，也將要求建商賠償車主損失。